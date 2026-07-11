Últimas semanas para adherir al Plan Especial de Pago para regularizar deudas tributarias

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe informó que, al cierre del primer semestre del año, 15.710 contribuyentes ya adhirieron al Plan Especial de Pago, la herramienta impulsada para facilitar la regularización de deudas tributarias mediante condiciones de financiación preferenciales.

El régimen, que permanecerá vigente hasta el 31 de julio, permite regularizar obligaciones correspondientes a Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, Patente Única sobre Vehículos y Sellos. Según la modalidad elegida, ofrece hasta 36 cuotas con tasas subsidiadas o financiación a 0 % de interés.

El plan más utilizado es el Plan A, destinado a pequeñas y medianas empresas y a familias con hasta dos inmuebles o dos vehículos registrados. Hasta el 30 de junio acumuló 11.946 adhesiones, lo que representa cerca del 76 % del total de los contribuyentes que ingresaron al programa.

Dentro de ese universo, 7.183 trámites correspondieron a la regularización de deudas de Patente Única sobre Vehículos; 2.894 al Impuesto Inmobiliario y 1.865 a Ingresos Brutos.

El subsecretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez, destacó que el programa responde a una decisión del Gobierno Provincial de acompañar a quienes producen, invierten y viven en Santa Fe. “Este plan fue impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro en un contexto macroeconómico complejo, caracterizado por la desaceleración de la actividad económica y las dificultades de acceso al financiamiento. Nuestro objetivo es aliviar la carga financiera de empresas y familias, sostener el entramado productivo y fortalecer la cultura del cumplimiento fiscal”, afirmó.

En tanto, el Plan B, destinado a contribuyentes con más de dos inmuebles o dos vehículos registrados, reunió 3.641 adhesiones. De ese total, 2.084 correspondieron a Patente Única sobre Vehículos, 1.550 al Impuesto Inmobiliario, cinco a Ingresos Brutos y dos al Impuesto de Sellos.

Por su parte, el Plan C, orientado a grandes contribuyentes, registró 10 adhesiones, mientras que el Plan D, destinado a empresas con obligaciones en discusión administrativa o judicial, alcanzó las 101 solicitudes.

Beneficio específico para prestadores de discapacidad

El Plan Especial de Pago también contempla un régimen diferencial para prestadores de Servicios Asistenciales de Discapacidad, quienes pueden regularizar sus deudas en hasta 36 cuotas con financiación al 0 % de interés.

Hasta el 30 de junio se registraron 12 adhesiones en este segmento: cinco correspondieron a Patente Única sobre Vehículos, cuatro a Ingresos Brutos y tres al Impuesto Inmobiliario.

Cómo adherirse al Plan Especial de Pago

La adhesión al régimen se realiza de manera digital a través del portal de Gestiones Ciudadanas del Gobierno Provincial.

El primer paso consiste en generar la liquidación de la deuda correspondiente al impuesto que se desea regularizar. Para el Impuesto Inmobiliario y la Patente Única sobre Vehículos debe seleccionarse el trámite “Visualización y liquidación de deuda”. Una vez emitida la liquidación, el sistema habilita el acceso al Plan Especial de Pago.

En el caso de Ingresos Brutos y Sellos, el trámite se realiza mediante la opción “Ingresos Brutos - Aportes Sociales - Liquidación de deuda”. Para acceder es necesario contar previamente con el servicio “API - Santa Fe - LDAE” habilitado en ARCA.

Con la liquidación generada, el contribuyente puede iniciar la adhesión al plan, seleccionar la cantidad de cuotas y visualizar el monto total financiado, el valor de cada cuota y el cronograma de vencimientos.

Antes de confirmar el trámite deberá completar una declaración jurada con datos básicos, entre ellos el carácter invocado (titular, presidente, socio gerente, apoderado u otro), correo electrónico, teléfono de contacto y Clave Bancaria Uniforme (CBU).

Finalmente, el sistema permitirá descargar la Solicitud de Convenio de Pago en Cuotas y el comprobante correspondiente a la primera cuota. Ese primer pago podrá efectuarse en entidades habilitadas o mediante medios electrónicos -tarjeta de débito, tarjeta de crédito o transferencia inmediata (Debin) a través de PlusPagos-. Las cuotas restantes se debitarán automáticamente de la cuenta bancaria informada por el contribuyente.