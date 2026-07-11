Colón vuelve a jugar ante su gente con un objetivo: ganar para seguir prendido

Colón volverá a presentarse este domingo ante su gente con la misión de seguir prendido en la pelea por el ascenso. El equipo dirigido por Ezequiel Medrán recibirá a Central Norte de Salta desde las 15.30, en el estadio Brigadier General Estanislao López, por una nueva fecha de la Primera Nacional.

El conjunto sabalero regresará a Santa Fe luego de más de un mes sin jugar como local, tras una seguidilla de tres partidos como visitante. Además, llega en un buen momento futbolístico, ya que sumó seis de los últimos nueve puntos y se mantiene a cinco unidades del líder Ferro, al que enfrentará el próximo viernes en Caballito.

La victoria conseguida en la fecha pasada ante Deportivo Madryn renovó la ilusión de los hinchas. En ese encuentro, Colón revirtió el marcador y mostró un buen nivel colectivo, además del prometedor debut de uno de sus refuerzos, Cristian "Wachi" García.

Para este compromiso, Medrán recuperará dos piezas importantes: el defensor Federico Rasmussen, ya recuperado físicamente, y Ignacio Lago, máximo goleador del equipo con siete tantos, quien volverá a estar a disposición tras superar una molestia.

En principio, Colón formaría con: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Sebastián Olmedo, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Julián Marcioni, Federico Lértora, Matías Muñoz e Ignacio Lago; Darío Sarmiento y Alan Bonansea.

Del otro lado estará Central Norte, que atraviesa una realidad muy diferente. El conjunto salteño se encuentra apenas un punto por encima de la zona de descenso y necesita sumar para alejarse de los últimos puestos de la tabla.

El equipo conducido por Mario Sciacqua afrontará el encuentro con un plantel renovado, luego de cerrar el mercado de pases con las incorporaciones de Patricio Vidal, Érik Bodencer, Tomás Castro y Sergio Quiroga. Además, en las últimas horas llegaron las habilitaciones internacionales de Bodencer y Quiroga, por lo que ambos quedaron disponibles para integrar la delegación.

La probable formación de Central Norte sería con: Enzo Vázquez; Lamosa, Elías Calderón, Pucheta, Felissia y Chicho Aleo; Moravec, Matías Villarreal o Rivero y Tomás Castro; Borda y Érik Bodencer.

El partido enfrentará a dos equipos con objetivos bien distintos: mientras Colón buscará acercarse a la cima del campeonato y consolidarse en la lucha por el ascenso, Central Norte intentará sumar para escapar de los puestos comprometidos con el descenso en una categoría cada vez más pareja.