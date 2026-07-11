Yamal desafió a Francia antes de la semifinal: "Si alguien tiene que temer, son ellos"

España ya piensa en la semifinal del Mundial 2026 ante Francia y uno de los primeros en palpitar el esperado duelo fue Lamine Yamal, quien, tras la victoria sobre Bélgica, se mostró confiado y lanzó un desafiante mensaje de cara al choque entre dos de los grandes candidatos al título.

El joven delantero del Barcelona, elegido MVP del encuentro de cuartos de final, aseguró que la selección española afrontará el compromiso "sin ningún miedo" y sostuvo que su equipo tiene argumentos de sobra para imponerse.

"Sin ningún miedo, si alguien puede ir con seguridad contra Francia somos nosotros", afirmó Yamal ante la prensa una vez consumada la clasificación a las semifinales.

El extremo de 18 años fue incluso un paso más allá y aseguró que la presión debería recaer sobre el conjunto francés. "Si alguien tiene que temer a alguien, son ellos a nosotros. Somos los que los hemos eliminado antes. Somos dos equipazos, para mí los dos mejores del Mundial, veremos lo que pasa, pero no tenemos ningún miedo", expresó.

Yamal también reconoció que el enfrentamiento era uno de los más esperados desde el inicio de la Copa del Mundo. "Desde que empezó el Mundial, creo que todo el mundo esperaba este partido. Nosotros teníamos muchas ganas de que llegara", señaló.

En cuanto al planteo que imagina para el conjunto dirigido por Didier Deschamps, el atacante consideró que Francia intentará competir de igual a igual, aunque difícilmente sostenga una presión alta durante todo el encuentro.

"Espero que sea un equipo que venga por nosotros, pero no todo el partido. No hay ninguna selección que nos vaya a jugar al uno contra uno en todo el campo. Tienen mucha calidad arriba y un equipo muy físico; nosotros jugaremos como sabemos e intentaremos tener el balón", concluyó.

Con estas declaraciones, Yamal comenzó a calentar la previa de una de las semifinales más atractivas del Mundial 2026, en la que España y Francia buscarán un lugar en la gran final del certamen.