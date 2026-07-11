"No quería salir": la confesión de Courtois tras ser reemplazado en la eliminación de Bélgica

La eliminación de Bélgica en los cuartos de final del Mundial 2026, tras caer 2-1 frente a España, dejó una imagen que marcó el desenlace del partido: la salida por lesión de Thibaut Courtois, quien luego reveló que no quería abandonar el campo de juego, pese a las molestias físicas que sufría.

El arquero belga explicó que durante el encuentro sintió "mucho dolor en el cuádriceps", aunque intentó continuar bajo los tres palos. Sin embargo, el cuerpo técnico ya había decidido reemplazarlo para evitar que la lesión se agravara.

"Había dicho que ya no podía patear muy lejos. Intenté seguir jugando un rato, pero el técnico ya había tomado la decisión de cambiarme. No hay problema, porque el equipo es lo primero", contó Courtois en declaraciones al diario belga De Standaard.

El experimentado guardameta, de 34 años, insistió en que su intención era seguir disputando un partido tan trascendental. "Quería seguir. En un partido así, no quieres salir. Pero el entrenador me dijo: 'Si no estás al 100%, es mejor salir'", explicó al portal 7sur7.

La sustitución terminó siendo un momento clave del encuentro. Senne Lammens, arquero de 24 años, ingresó para disputar los últimos minutos, pero una respuesta defectuosa tras un remate de Pau Cubarsí permitió que Mikel Merino capturara el rebote y marcara el 2-1 definitivo, que clasificó a España a las semifinales.

Lejos de responsabilizar a su compañero, Courtois salió públicamente a respaldarlo. "Fuimos a abrazarlo. Es principalmente una lástima para él. Senne es un excelente portero con un futuro muy prometedor. Momentos como este te hacen más fuerte. Es parte del fútbol", expresó.

Por su parte, el entrenador Rudi García también defendió al joven arquero y respaldó la decisión de reemplazar a Courtois. "No queríamos agravar la lesión de Courtois y no me arrepiento de la decisión", aseguró.

El técnico belga reconoció además que la lesión de uno de los mejores arqueros del mundo representó un duro golpe para su equipo en un partido que, según sostuvo, se definió por pequeños detalles. "Miramos a España a los ojos y les hicimos dudar. Pero partidos como este se deciden por los detalles. No se pueden cometer errores ni regalar oportunidades", concluyó.