Se suspendió la bicicleteada de vacaciones de invierno prevista para este sábado

La Municipalidad de Santo Tomé informó la suspensión de la actividad "Santo Tomé: ciudad en bici", que estaba prevista para este sábado 11 de julio, de 10 a 12 horas, en Plaza Hernandarias, en el marco de la agenda de propuestas por las vacaciones de invierno.

Según comunicó el municipio, la decisión fue tomada debido a que las condiciones meteorológicas no son las adecuadas para desarrollar esta propuesta, con el objetivo de resguardar la seguridad de los participantes.

Asimismo, desde la Municipalidad indicaron que la actividad será reprogramada, aunque por el momento no se definió una nueva fecha para su realización. En los próximos días se informará cuándo se llevará a cabo la bicicleteada.