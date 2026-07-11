El tifón Bavi deja decenas de heridos en Taiwán y obliga a evacuar a 1,7 millones de personas en China

El tifón Bavi continúa causando estragos en el este de Asia y ya dejó al menos 87 personas heridas en Taiwán, además de provocar evacuaciones masivas tanto en la isla como en la provincia china de Zhejiang, donde las autoridades se preparan para el impacto del fenómeno en las próximas horas.

De acuerdo con el Centro de Respuesta a Desastres de Taiwán, ninguno de los heridos presenta lesiones de gravedad. La mayoría sufrió caídas de motocicleta, golpes por objetos arrastrados por el viento, cortes y contusiones leves provocadas por las intensas ráfagas.

Las autoridades taiwanesas también informaron que 14.476 personas fueron evacuadas de manera preventiva y que ya se registraron 1.456 incidentes, principalmente por caída de árboles y daños en la infraestructura.

Ante el riesgo de nuevos deslizamientos, permanecen vigentes 45 alertas rojas por flujos de lodo, de las cuales 28 corresponden al condado de Hsinchu, en el noroeste de la isla. Además, continúan activas tres alertas rojas por grandes deslizamientos de tierra tras el paso del tifón por el territorio taiwanés.

La Agencia Meteorológica Central de Taiwán prevé levantar las alertas marítimas y terrestres durante la mañana del domingo. Mientras tanto, más de 5.400 pasajeros permanecen varados en islas periféricas, a la espera de que se restablezca el transporte.

En tanto, la provincia china de Zhejiang elevó al nivel uno, el máximo, su respuesta de emergencia ante la inminente llegada de Bavi. Según el Centro Meteorológico Nacional, el tifón se encontraba este sábado a unos 290 kilómetros de la costa, avanzando hacia el noroeste con vientos de entre 30 y 35 kilómetros por hora.

Las previsiones indican que el fenómeno tocará tierra entre la medianoche y la madrugada del domingo, entre las localidades de Sanmen y Cangnan, con vientos de intensidad 12 a 13, antes de internarse en territorio chino y comenzar a perder fuerza.

Como medida preventiva, las autoridades ordenaron la evacuación de 1,71 millones de personas, además del cierre de 12.154 escuelas y guarderías, 444 sitios turísticos y 78 espacios culturales, con el objetivo de reducir el impacto del temporal sobre la población.

La llegada de Bavi se produce apenas unos días después de otra serie de desastres naturales que golpearon a China. En la última semana, 39 personas murieron por las lluvias asociadas al tifón Maysak en Guangxi, otras 21 fallecieron por un deslizamiento de tierra en Gansu y 11 perdieron la vida durante tormentas y tornados en la provincia de Hubei, en un contexto de fenómenos meteorológicos extremos que afecta a distintas regiones del país.