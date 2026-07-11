Irán aseguró que cumplió el alto el fuego y acusó a Estados Unidos de romper el acuerdo

Irán volvió a responsabilizar este sábado a Estados Unidos por la nueva escalada del conflicto en Medio Oriente y aseguró que cumplió con los compromisos asumidos tras la firma del protocolo de alto el fuego. Además, acusó a Washington de violar el memorando de entendimiento mutuo al imponer nuevas sanciones contra el entorno del liderazgo iraní.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, sostuvo que su país "ha cumplido hasta ahora con su palabra" desde la firma del acuerdo y cuestionó las medidas adoptadas por la administración de Donald Trump.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el funcionario afirmó que Estados Unidos incumplió el párrafo 9 del memorando de entendimiento, que contemplaba la no imposición de nuevas sanciones contra Teherán durante el período de vigencia del acuerdo.

Las declaraciones de Araghchi se conocieron después de que el Departamento del Tesoro estadounidense, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunciara sanciones contra un facilitador financiero iraní, tras atribuir a Teherán nuevos ataques contra el transporte marítimo internacional en el estrecho de Ormuz.

La tensión volvió a crecer esta semana luego de que Estados Unidos e Irán reanudaran los bombardeos mutuos en Medio Oriente, los enfrentamientos más importantes desde la firma, el pasado 17 de junio, del memorando que había ratificado el cese del fuego alcanzado en abril.

En ese contexto, Donald Trump aseguró el viernes que el alto el fuego "está terminado", aunque dejó abierta la posibilidad de continuar con las negociaciones. A través de Truth Social, el mandatario afirmó que Irán solicitó retomar las conversaciones y que Washington aceptó hacerlo, aunque remarcó que la tregua había quedado sin efecto.

Sin embargo, desde Teherán rechazaron esa versión. Un portavoz de la diplomacia iraní negó que el país haya pedido reiniciar el diálogo con Estados Unidos y reiteró que Irán mantiene su postura respecto al conflicto.

En paralelo, Araghchi tenía previsto viajar este sábado a Omán para abordar la situación en el estrecho de Ormuz, uno de los principales focos de disputa entre ambos países. Irán insiste en mantener el control de ese estratégico corredor marítimo y analiza la posibilidad de aplicar tarifas a los buques que lo atraviesen.

La nueva escalada comenzó luego de que Estados Unidos responsabilizara a Irán por ataques contra tres buques comerciales en el estrecho de Ormuz y respondiera con bombardeos sobre territorio iraní. Como represalia, Teherán lanzó ataques contra bases estadounidenses en Kuwait, Baréin y Qatar, profundizando la tensión en una región donde, por el momento, las negociaciones diplomáticas siguen sin mostrar avances concretos.