Luis de la Fuente elogió a Messi y destacó la gestión de Scaloni: "Es una gran persona"

El entrenador de la selección de España, Luis de la Fuente, llenó de elogios a Lionel Messi y a Lionel Scaloni en la previa del partido frente a Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026. El DT español destacó el extraordinario presente del capitán argentino a sus 39 años y aseguró compartir la filosofía de conducción del técnico campeón del mundo.

Durante la conferencia de prensa, De la Fuente se deshizo en elogios hacia Messi, al remarcar que continúa compitiendo al máximo nivel pese al paso del tiempo. "Messi parece que tiene 19 o 23 años. Está en un nivel excepcional, sobre todo por la madurez que tiene. Ha vivido miles de situaciones como esta y sigue demostrando por qué es un maestro", expresó.

El seleccionador español también resaltó el compromiso del rosarino con el fútbol y con la Selección argentina. "Es incansable, insaciable y un ejemplo para quienes recién empiezan. Cuando alguien quiere y trabaja, siempre está más cerca de alcanzar sus objetivos", afirmó. Además, sostuvo que resulta admirable que, "con 39 años y posiblemente disputando su último Mundial, siga ofreciendo un nivel tan alto y sirviendo de inspiración para las nuevas generaciones".

Al ser consultado por Lionel Scaloni, De la Fuente aseguró que comparte plenamente su manera de gestionar un plantel y destacó especialmente el aspecto humano del entrenador argentino.

"Me quedo con la gestión más allá de lo táctico. Lo importante es gestionar personas, darles lo que necesitan y elegir futbolistas que, además de adaptarse a una idea de juego, aporten en lo humano. Comparto esa visión con Lio, que además sé que es una gran persona", señaló.

En ese contexto, el técnico español sorprendió al mencionar también a Gustavo Alfaro, actual entrenador de Paraguay, como una de sus referencias en materia de liderazgo.

"Me declaro admirador de Gustavo Alfaro. Él habló del liderazgo basado en valores y creo que ese modelo tiene mucha más fuerza que cualquier otro. Nosotros también tratamos de construir todo desde el grupo; esa es nuestra base", explicó.

Incluso reforzó esa idea con una reflexión inspirada en el filósofo romano Marco Aurelio. "Estoy leyendo uno de sus libros y hay una frase que me encanta: 'Lo que es malo para el panal es malo para la abeja'. Tenemos que pensar siempre en el equipo y no en las individualidades", sostuvo.

Por otra parte, De la Fuente se refirió al presente de Lamine Yamal y consideró que el joven delantero español todavía no mostró su mejor versión en la Copa del Mundo.

"El mejor Lamine Yamal todavía está por aparecer. Tiene muchísimas ganas y una enorme motivación. Nuestro trabajo es que esa energía no se transforme en ansiedad. Estoy convencido de que pronto volverá a mostrar el nivel brillante al que nos tiene acostumbrados", concluyó el entrenador español.