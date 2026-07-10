Un fósil descubierto en Brasil sorprende a la ciencia: vivió hace 240 millones de años

Un equipo de científicos brasileños descubrió una nueva especie de reptil fósil de unos 240 millones de años en el sur de Brasil, un hallazgo que sorprendió a la comunidad científica y aporta nuevas pistas sobre la evolución de los ancestros de los dinosaurios y los cocodrilos.

La especie, bautizada Silescelida acristata, vivió durante el Triásico Medio, una etapa crucial para la recuperación de la vida en la Tierra tras la extinción masiva del Pérmico-Triásico, ocurrida hace unos 252 millones de años y considerada la mayor catástrofe biológica registrada en el planeta.

Los restos fósiles fueron hallados en el municipio de Dona Francisca, en el estado de Rio Grande do Sul, dentro del Geoparque Quarta Colônia, un sitio reconocido por la UNESCO por su enorme valor geológico y paleontológico.

De acuerdo con los investigadores, el reptil tenía un cuerpo delgado, caminaba sobre cuatro patas y alcanzaba un tamaño similar al de un pequeño cocodrilo. Sin embargo, aclararon que no pertenecía ni al grupo de los dinosaurios ni al de los cocodrilos modernos, sino a una rama evolutiva muy cercana a los arcosauriformes, el linaje del que millones de años después surgirían ambos grupos.

Los especialistas destacaron que el descubrimiento resulta clave para reconstruir la historia evolutiva de los grandes reptiles, ya que permite llenar importantes vacíos en el registro fósil y comprender cómo se diversificó la vida tras una de las mayores crisis biológicas de la historia.

Durante el Triásico, los ecosistemas comenzaron a recuperarse después de la extinción que eliminó cerca del 90% de las especies marinas y una gran cantidad de animales terrestres. En ese contexto, especies como Silescelida acristata ofrecen una oportunidad única para conocer las primeras etapas de la evolución de los vertebrados que, millones de años más tarde, dominarían el planeta.

Además, el hallazgo vuelve a posicionar a Rio Grande do Sul como una de las regiones paleontológicas más importantes del mundo, ya que sus formaciones geológicas conservan algunos de los fósiles más antiguos vinculados con el origen de los dinosaurios y otros grandes vertebrados terrestres.