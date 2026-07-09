Francia derrotó a Marruecos y ya está en semifinales del Mundial

Francia se convirtió este miércoles en el primer semifinalista del Mundial 2026 al derrotar 2 a 0 a Marruecos en Boston. El equipo dirigido por Didier Deschamps resolvió el partido en el segundo tiempo y ahora aguarda por el vencedor del duelo entre España y Bélgica.

Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé marcaron los goles del conjunto francés, que volvió a instalarse entre los cuatro mejores del certamen y mantiene intactas sus aspiraciones de conquistar un nuevo título mundial.

El encuentro fue arbitrado por el argentino Facundo Tello, quien a los 26 minutos sancionó un penal para Francia tras una infracción sobre Mbappé. Sin embargo, el propio delantero se hizo cargo de la ejecución y Bono contuvo el remate, sosteniendo el empate durante la primera mitad.

El arquero marroquí fue una de las figuras del primer tiempo gracias a varias intervenciones que evitaron la apertura del marcador, mientras que Marruecos tuvo dificultades para generar situaciones de peligro sobre el arco rival.

La resistencia africana se quebró a los 59 minutos, cuando Mbappé recibió un pase de Désiré Doué, se acomodó dentro del área y definió con un remate colocado junto al palo para establecer el 1 a 0.

Apenas seis minutos después, Dembélé amplió la diferencia tras una buena acción individual iniciada desde la mitad de la cancha, sellando el 2 a 0 definitivo.

Con el resultado asegurado, Deschamps decidió reemplazar a Mbappé y a Doué en el tramo final del encuentro para preservarlos de cara al compromiso de semifinales.

Con esta victoria, Francia alcanzó las semifinales por tercera Copa del Mundo consecutiva y por octava vez en su historia. Ahora espera por el ganador del cruce entre España y Bélgica, que definirá a su rival en la próxima instancia.