Invitan a celebrar el Día de la Independencia junto a la Agrupación Coral Municipal

La Municipalidad de Santo Tomé invitó a la comunidad a participar de “Canciones Compartidas – Celebrando la Independencia”, una propuesta musical organizada por la Agrupación Coral Municipal Santo Tomé para conmemorar el Día de la Independencia a través de la música y el encuentro entre culturas. La actividad se llevará a cabo este jueves 9 de julio, a las 20.30 horas, en el Centro Cultural “12 de Septiembre”, ubicado en 25 de Mayo 1940, con entrada libre y gratuita.

En esta ocasión, la Agrupación Coral Municipal compartirá el escenario con la cantante mexicana Miranda Meléndez Avendaño, quien, al finalizar su experiencia de intercambio en nuestro país, ofrecerá un recorrido por la música popular de México, interpretando canciones representativas de distintas regiones de su tierra.

Por su parte, la Agrupación Coral presentará un repertorio de canciones argentinas con arreglos corales bajo la dirección de Lucila Cova, además de interpretaciones solísticas de algunos de sus integrantes. La propuesta busca celebrar la fecha patria en un clima de fraternidad, intercambio cultural y encuentro con el país hermano.

Desde el Municipio recordaron que “la Agrupación Coral Municipal Santo Tomé depende de la Dirección de Cultura y se encuentra próxima a cumplir 50 años de trayectoria, consolidándose como una de las instituciones culturales más representativas de la ciudad”.

Asimismo, agregaron que “su labor se desarrolla a través de diferentes espacios de formación y difusión artística, entre ellos Ópera Estudio, Espacio Música Popular y la Biblioteca Musical Braille, esta última coordinada por Santiago Piedrabuena”.

“La institución es dirigida por el profesor Jorge Cova, cuenta con la coordinación de la profesora Susana Caligaris y la asistencia de Lucila Cova y Pablo Caraccia”, finalizaron.