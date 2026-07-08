Nuevo puente: Enrico confirmó que habrá cortes en el Carretero por el avance de la obra

El ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico, confirmó que el tránsito sobre el puente Carretero deberá interrumpirse durante una próxima etapa de la construcción del nuevo puente entre nuestra ciudad y Santa Fe. Aunque aclaró que todavía no hay una fecha definida, explicó que los cortes dependerán del avance de los trabajos y serán necesarios para ejecutar la conexión de los nuevos accesos.

El funcionario también aseguró que la obra continúa desarrollándose de acuerdo con el cronograma previsto y ratificó que el objetivo sigue siendo finalizarla en un plazo de 24 meses, doce menos de lo que demanda una construcción de estas características.

"Hay un punto donde hay que hacer la entrada al puente de asfalto y hormigón nuevo en los dos lados. Eso hay que preverlo y posiblemente tengamos que hacer alguna interrupción", señaló Enrico, en declaraciones a Aire de Santa Fe, al referirse a las futuras restricciones sobre el actual puente Carretero.

El ministro recordó que una obra de esta magnitud normalmente requiere 36 meses de ejecución, aunque sostuvo que la Provincia mantiene el objetivo de finalizarla en 24 meses. "La obra viene avanzando conforme el plan de trabajo que nos trazamos", afirmó. Y agregó: "Nosotros como gobierno planteamos un plan de trabajo a 24 meses, que lo venimos cumpliendo en la medida de lo posible".

Actualmente, los trabajos se desarrollan en tres frentes simultáneos. El primero corresponde a la estructura principal del nuevo puente, donde continúan la colocación de vigas y el hormigonado del tablero. El segundo se encuentra en el acceso de nuestra ciudad, con tareas que comenzaron en calle Mitre y avanzan hacia avenida 7 de Marzo, considerada una de las etapas más complejas por ejecutarse en un entorno urbano. El tercer frente está ubicado en la cabecera de la ciudad de Santa Fe.

Enrico también anticipó que próximamente comenzarán los trabajos sobre el río Salado, una vez finalizado el armado de una pontonera que permitirá operar maquinaria pesada desde el agua. Según precisó, restan colocar cinco pilotes de un total de 134 previstos en la obra.

Además, explicó que cada una de las vigas del puente pesa aproximadamente 49 toneladas, por lo que su colocación requiere un importante operativo logístico. Para los sectores donde no es posible trabajar desde tierra, se utilizará una máquina lanzadora de vigas, que permitirá montar la estructura desde el aire.

Por otra parte, el ministro reveló que la Dirección Nacional de Vialidad solicitó a la Provincia evaluar la realización de reparaciones en el actual puente Carretero debido al deterioro de algunas juntas. "Si eso no se hace anticipadamente, se sigue moviendo esa junta; incluso los chapones ya se empezaron a despegar", advirtió.

Finalmente, reconoció que la obra genera inconvenientes para vecinos y comerciantes, aunque pidió comprensión. "Las obras tienen ese costado feo que es la afectación del movimiento natural de los vecinos y de los comercios. Lamentablemente eso genera molestias, pero estamos convencidos de seguir para adelante hasta terminar la obra y después que todos podamos disfrutar de ese nuevo ingreso", concluyó.