Suiza eliminó a Colombia por penales y será el próximo rival de Argentina

Suiza se convirtió en el próximo rival de la Selección argentina en los cuartos de final del Mundial 2026 al derrotar 4 a 3 por penales a Colombia, luego de igualar 0 a 0 durante los 120 minutos de juego en el BC Place de Vancouver.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo tuvo las situaciones más claras para quedarse con la clasificación, pero no logró romper el cero y terminó despidiéndose del certamen desde los doce pasos. De esta manera, el conjunto europeo avanzó a la siguiente instancia y se medirá con la Albiceleste.

A lo largo del encuentro, Colombia fue el equipo que generó las mejores oportunidades de gol, aunque careció de eficacia en la definición. Suiza, por su parte, tampoco consiguió vulnerar el arco rival y el empate sin goles obligó a disputar la definición por penales.

Con la clasificación, Suiza volverá a cruzarse con Argentina en una Copa del Mundo, reedición del duelo que ambos seleccionados protagonizaron en los octavos de final de Brasil 2014, cuando el conjunto argentino se impuso en el tiempo suplementario.

El partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final se disputará el sábado por la noche en Kansas. El ganador de esa llave enfrentará en semifinales al vencedor del cruce entre Inglaterra y Noruega.