Nueva escalada en Medio Oriente: EE.UU. atacó Irán y crece la tensión en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos lanzó este martes una serie de bombardeos contra objetivos en Irán, en una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente. Según informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), la ofensiva fue ordenada como respuesta a los recientes ataques contra embarcaciones comerciales que navegaban por el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

El gobierno iraní respondió con una dura advertencia y aseguró que adoptará medidas "decisivas" para defender sus intereses y su seguridad nacional. Además, acusó a Washington de incumplir el memorando de entendimiento que ambas partes habían alcanzado para reducir las tensiones en la región.

En un comunicado, el CENTCOM sostuvo que los ataques buscan imponer "altos costos" a Irán por las acciones atribuidas a sus fuerzas contra buques mercantes tripulados por civiles. El organismo afirmó que la ofensiva responde a agresiones registradas contra tres embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz y calificó esos hechos como una violación del alto el fuego.

Poco después del anuncio estadounidense, medios iraníes informaron explosiones en distintos puntos cercanos al golfo Pérsico, entre ellos la ciudad portuaria de Sirik, la isla de Qeshm y Bandar Abbas, uno de los principales puertos del país.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán sostuvo que Estados Unidos incumplió los compromisos asumidos en el memorando firmado para disminuir las tensiones. En ese marco, advirtió que "adoptará medidas decisivas para proteger sus intereses y su seguridad nacional" frente a las acciones militares estadounidenses.

La nueva escalada se produce luego de una serie de incidentes registrados en las últimas horas contra tres embarcaciones comerciales que navegaban cerca de Omán. De acuerdo con reportes de seguridad marítima, uno de los buques fue alcanzado por un proyectil que provocó un incendio, mientras que otras dos naves también sufrieron ataques.

En paralelo a la ofensiva militar, Estados Unidos endureció la presión económica sobre Teherán al revocar una licencia temporal que permitía a Irán producir, vender y exportar petróleo. Según funcionarios estadounidenses, la medida está directamente vinculada con los incidentes ocurridos en el estrecho de Ormuz.

La tensión también alcanzó a Qatar, cuyo gobierno responsabilizó a Irán por un ataque contra un buque metanero de bandera qatarí y presentó una protesta formal. Desde Teherán rechazaron esas acusaciones y las calificaron como "inaceptables".