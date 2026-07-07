La venta de autos usados repuntó en junio, pero el semestre cerró con una leve caída

El mercado de autos usados registró una recuperación durante junio, con un incremento en la cantidad de transferencias realizadas en todo el país. No obstante, el primer semestre de 2026 continúa mostrando un balance negativo, ya que el volumen de operaciones todavía se ubica por debajo del registrado en igual período del año pasado.

De acuerdo con los datos difundidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante junio se concretaron 155.753 transferencias, lo que representa un crecimiento del 8,6% interanual. Además, frente a mayo, la actividad también mostró una mejora del 8,2%.

Pese al repunte mensual, el acumulado entre enero y junio alcanzó 892.696 operaciones, cifra que representa una caída del 2,9% en comparación con el mismo período de 2025.

Dentro del total de transferencias registradas en junio, los vehículos livianos concentraron 148.496 operaciones, equivalentes al 95,3% del mercado, consolidándose como el segmento de mayor participación.

En cuanto a las marcas con mayor cantidad de transferencias durante junio, Volkswagen encabezó el ranking con 26.496 unidades, seguida por Ford (20.614), Renault (18.029), Chevrolet (17.827), Fiat (16.272), Toyota (14.814), Peugeot (13.830), Citroën (4.795), Nissan (2.754) y Honda (2.425).

Entre los modelos más vendidos, la Toyota Hilux volvió a ocupar el primer lugar con 6.307 unidades, seguida por el Volkswagen Gol (4.805), Ford Ranger (4.140), Volkswagen Amarok (4.006), Volkswagen Gol Trend (3.648), Peugeot 208 (3.460), Ford EcoSport (3.060), Toyota Corolla (3.016), Ford Ka (2.843) y Fiat Palio (2.820).

El comportamiento del mercado refleja que, en un contexto económico desafiante, los vehículos usados continúan siendo una de las principales alternativas para quienes buscan acceder a un automóvil, impulsados por una mayor disponibilidad y valores más accesibles que los modelos cero kilómetro.