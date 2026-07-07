Scaloni, tras la clasificación: "Lo de este equipo fue una prueba de orgullo y corazón"

Tras la agónica victoria por 3 a 2 frente a Egipto, que depositó a la Selección argentina en los cuartos de final del Mundial 2026, Lionel Scaloni destacó la personalidad de sus dirigidos para revertir un resultado adverso, elogió la reacción de Lionel Messi tras el penal fallado y aseguró que el equipo volvió a demostrar el espíritu competitivo que lo caracteriza.

El entrenador reconoció la enorme carga emocional que tuvo el encuentro y sostuvo que fue una de esas noches que justifican su elección de ser director técnico. "Me hice entrenador para tener estas emociones. Volver a vivir algo así es incomparable. La táctica es importante, pero si no tenés el corazón que tuvo este equipo hoy, hubiéramos quedado eliminados", expresó.

Scaloni consideró que, a pesar de la desventaja en el marcador, Argentina nunca dejó de creer en sus posibilidades. "Íbamos perdiendo, pero estábamos haciendo un buen partido, generando situaciones. Les dijimos que siguieran insistiendo, que no dieran una pelota por perdida. Si alguna vez hay que perder, prefiero hacerlo de esta manera, con un equipo que siempre da la cara", afirmó.

El técnico también valoró el nivel mostrado por Egipto, aunque insistió en que el desarrollo del partido siempre dejó abierta la puerta para la remontada. "Ellos tienen muy buenos jugadores y defendieron bien, pero nosotros tuvimos muchas oportunidades. Cuando uno ve que el equipo genera juego y crea situaciones, mantiene la confianza en que el partido puede cambiar", explicó.

Uno de los momentos más emotivos de la conferencia llegó cuando habló sobre Lionel Messi, autor del empate parcial luego de haber desperdiciado un penal en el primer tiempo. Scaloni reveló que le dejó un mensaje pensando también en las nuevas generaciones.

"Le dije que los chicos que vienen detrás tienen que tomarlo como ejemplo. Después de errar un penal, cualquiera podría haberse caído anímicamente. Él hizo todo lo contrario: volvió a pedir la pelota, siguió intentando y terminó siendo decisivo. Eso habla de la clase de jugador y de persona que es", destacó.

En ese sentido, remarcó que la fortaleza del capitán fue acompañada por el resto del plantel. "Los compañeros lo sostuvieron de una manera increíble. Eso es este grupo. Nunca deja de competir, nunca baja los brazos, y esa mentalidad es la que nos permitió seguir en carrera".

Scaloni también confesó que la emoción lo desbordó una vez finalizado el encuentro. "Los chicos me dicen 'la llorona', pero vivir algo así con este grupo, junto a todo el cuerpo técnico, es increíble. Estas son las emociones por las que uno ama el fútbol", señaló.

De cara a los cuartos de final, el entrenador evitó elegir un rival entre Suiza y Colombia, que definirán al próximo adversario de la Albiceleste. "Los dos son equipos muy difíciles. Colombia siempre nos complicó y Suiza tiene mucha experiencia en este tipo de torneos. El que toque, será", concluyó.