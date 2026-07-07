Messi destacó la reacción de Argentina: "Este grupo no baja los brazos nunca"

Lionel Messi expresó toda su emoción luego de la heroica remontada de la selección argentina ante Egipto, que le permitió avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026. El capitán valoró el carácter que mostró el equipo para revertir un 0-2 en una instancia decisiva, realizó una autocrítica por el penal que falló durante el encuentro y destacó la fortaleza del grupo para sobreponerse a la adversidad.

"La verdad que felicidad por haber conseguido el pase, por cómo lo hicimos. Con el 2 a 0 fue muy emocionante poder darlo vuelta otra vez. Volvimos a sufrir muchísimo, pero esto es el Mundial y todos los partidos se están dando de igual manera, peleando", afirmó el rosarino una vez consumada la clasificación.

Messi aseguró que la reacción del equipo fue una nueva demostración del espíritu competitivo que caracteriza al plantel dirigido por Lionel Scaloni. "Fue un alivio para todos cómo se dio el partido. No es fácil levantar un 2 a 0. Este grupo no baja los brazos nunca. Tuvimos la suerte de conseguir el gol del Cuti rápido y todavía nos quedaba tiempo; lo pudimos dar vuelta en los 90. Es una locura lo que hizo el grupo hoy. Muy feliz y contento de que la gente pueda seguir disfrutando de lo que hacemos", sostuvo.

El capitán también hizo hincapié en el sufrimiento que implicó el encuentro y en el desahogo que significó sellar la clasificación en los minutos finales. "Terminar de esta manera, este sufrimiento una vez más. Felices porque terminó bien, porque seguimos y sacamos una brava adelante", resumió.

Uno de los momentos más sinceros de la entrevista llegó cuando se refirió al penal que desperdició en el primer tiempo, una acción que pudo haber cambiado el desarrollo del partido. El rosarino reconoció que esa jugada lo afectó durante buena parte del encuentro.

"Me había quedado con mucha bronca por el penal, por haber errado y patearlo mal. Si yo hacía el penal, hubiera cambiado el partido. Estábamos haciendo un buen partido, tuvimos situaciones claras y el arquero sacó pelotas increíbles. Es algo muy especial ayudar a este grupo después de lo que había pasado internamente", expresó.

Por último, Messi volvió a destacar la personalidad de la Selección para sobreponerse a un escenario extremadamente complicado y mantener vivo el sueño de defender el título conseguido en Qatar 2022.

"Sé que este grupo no baja los brazos partido tras partido. No deja de competir, de intentarlo. Hoy se nos había puesto feo. Levantar un resultado así en una etapa de eliminación es una prueba de orgullo y carácter. Estoy orgulloso y feliz de lo que logró este grupo", concluyó.