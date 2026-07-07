"Dios ha resucitado": el mundo reaccionó a la agónica clasificación de Argentina

La espectacular remontada de la selección argentina frente a Egipto, que le permitió meterse en los cuartos de final del Mundial 2026, tuvo una enorme repercusión en la prensa internacional. La reacción del equipo de Lionel Scaloni, que revirtió un 0-2 en los últimos minutos para imponerse 3-2, ocupó las portadas de los principales medios deportivos del mundo, con Lionel Messi como gran protagonista de los elogios.

Uno de los títulos más impactantes fue el del diario español AS, que resumió la actuación del capitán argentino con una frase contundente: "Dios ha resucitado". En su crónica, el periódico señaló que la Albiceleste volvió a "caminar por el alambre", pero destacó que la remontada fue "un regalo del fútbol a Messi, y de Messi al fútbol", al tiempo que calificó el desenlace como "historia de los Mundiales".

Por su parte, Marca puso el foco en las decisiones arbitrales y tituló: "¡Remontada faraónica y polémica de Argentina!". Más allá de esa mirada, el diario también elogió al capitán argentino, al definirlo como "un extraterrestre", y remarcó que a "la campeona del mundo y al 'Dios' Messi no se los tumba tan fácil".

También desde España, Mundo Deportivo describió como "faraónica" la actuación de Messi, mientras que Sport eligió un enfoque más contundente: "Argentina sigue siendo Messi y diez más". En su análisis sostuvo que el encuentro frente a Egipto fue un golpe de realidad para el campeón del mundo, aunque destacó la capacidad del equipo para reaccionar a tiempo y mantenerse en carrera.

En Brasil, la cobertura fue más moderada tras la reciente eliminación del seleccionado local. Globo Esporte resumió el partido como un viaje "del infierno al cielo", mientras que Lance! destacó el papel decisivo del capitán con el título: "Oasis de Messi: el número 10 brilla y Argentina remonta para vencer a Egipto".

La prensa inglesa también dedicó amplios espacios a la clasificación argentina. The Sun llevó a su portada la emoción de Messi tras el partido con el título "Inundación de lágrimas", mientras que The Guardian calificó el encuentro como "una de las remontadas más épicas de la historia de los Mundiales" y definió al rosarino como un "genio", al recordar que pasó de fallar un penal a conducir la reacción con un gol y una asistencia.

En Italia, La Gazzetta dello Sport resumió la historia con una frase elocuente: "Argentina estaba muerta, y Messi la resucitó". A su vez, Tuttosport resaltó la emoción del capitán tras el pitazo final con el título "Corazón Argentina", mientras que Corriere della Sera sintetizó el clima que dejó la clasificación con un simple: "Argentina enloquece".

Desde Alemania, el diario Bild puso el foco en el costado más emotivo del triunfo. Destacó las lágrimas de Messi tras el encuentro y describió las imágenes del festejo como uno de los momentos más impactantes del Mundial, con el capitán secándose el rostro con la camiseta mientras era abrazado por sus compañeros.

La excepción fue la prensa portuguesa. A Bola relegó la clasificación argentina a un segundo plano y priorizó la reconstrucción del seleccionado luso tras su eliminación frente a España, enfocando su cobertura en los futbolistas que podrían integrar el equipo de cara al Mundial 2030.