Con una remontada heroica, Argentina venció a Egipto y está en cuartos de final

La selección argentina volvió a sacar a relucir su espíritu competitivo y consiguió una remontada memorable para meterse entre los ocho mejores del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni derrotó 3 a 2 a Egipto en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, luego de estar dos veces en desventaja, y ahora aguardará por el ganador del cruce entre Suiza y Colombia para disputar los cuartos de final.

El comienzo fue cuesta arriba para la Albiceleste. Aunque asumió el protagonismo desde el inicio y manejó la posesión, Egipto golpeó en su primera llegada clara. A los 14 minutos, Yasser Ibrahim conectó de cabeza un centro de Marwan Attia y sorprendió al campeón del mundo con el 1 a 0.

La reacción argentina fue inmediata. Apenas cuatro minutos después, Nicolás Tagliafico fue derribado dentro del área y el árbitro francés Francois Letexier sancionó penal. Lionel Messi tomó la responsabilidad, pero el arquero Mostafa Shobeir adivinó la intención del capitán y evitó el empate.

Lejos de sentir el impacto, Argentina redobló la presión y acumuló situaciones de peligro. Alexis Mac Allister exigió otra gran respuesta del arquero egipcio con un cabezazo, Messi estrelló un tiro libre en el palo y Julián Álvarez también se encontró con una destacada intervención de Shobeir. Sin embargo, pese a su dominio, el conjunto de Scaloni se fue al descanso en desventaja.

En el complemento el desarrollo no cambió. La Selección siguió instalada en campo rival, mientras Egipto apostó a resistir y lastimar de contraataque. Esa estrategia volvió a darle resultado cuando, tras una rápida transición encabezada por Mohamed Salah y Haissem Hassan, Mostafa Zico marcó el 2 a 0, luego de que una acción previa fuera anulada por el VAR.

Con el panorama cada vez más complicado, Scaloni movió el banco con los ingresos de Lautaro Martínez, Nicolás González y Gonzalo Montiel, buscando mayor profundidad ofensiva. La reacción comenzó a los 33 minutos del segundo tiempo, cuando Cristian Romero ganó de cabeza tras un preciso centro de Messi y descontó para devolverle la esperanza al equipo.

Cinco minutos más tarde apareció el capitán. Luego de una pelota bajada por Lautaro Martínez y acomodada por Montiel dentro del área, Messi sacó un potente remate que dejó sin respuestas a Shobeir y estableció el 2 a 2, desatando el festejo de los miles de argentinos presentes en Atlanta.

Cuando todo parecía encaminado al tiempo suplementario, llegó el golpe definitivo. Ya en el segundo minuto de descuento, Argentina recuperó la pelota en campo rival, Lautaro desbordó por la derecha y lanzó un centro perfecto para la aparición de Enzo Fernández, que conectó de cabeza y marcó el 3 a 2 para consumar una remontada inolvidable.

El desahogo también alcanzó a Scaloni. Apenas terminado el encuentro, el entrenador fue entrevistado al borde del campo, pero no pudo contener la emoción: "No puedo levantar la mirada, lo siento. Qué grupo de jugadores, hermano... Chau, me tengo que ir", expresó con la voz quebrada, reflejando el alivio y la felicidad de todo el cuerpo técnico tras una clasificación tan sufrida como épica.

Con esta victoria, Argentina avanzó a los cuartos de final y mantiene intacto el sueño de defender el título conquistado en Qatar 2022. Su próximo rival saldrá del duelo entre Suiza y Colombia, mientras la ilusión albiceleste continúa creciendo en el Mundial 2026.