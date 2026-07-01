El conflicto en Sauce Viejo escala: ASOEM llevará su reclamo a Casa de Gobierno y al Ministerio de Trabajo

La Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales (ASOEM) resolvió profundizar las medidas gremiales que viene llevando adelante en la Municipalidad de Sauce Viejo y extender las acciones de protesta a la Casa de Gobierno y al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe, en el marco del conflicto que mantiene con la gestión del intendente Mario Papaleo.

La decisión fue adoptada este miércoles durante una reunión de la Comisión Directiva y el Cuerpo de Delegados del gremio, realizada en la sala Abraham-Fusé del Multiespacio Cultural de la entidad sindical.

Desde ASOEM sostuvieron que las medidas se enmarcan en lo que calificaron como una "persecución impulsada por el intendente de Sauce Viejo, Mario Papaleo, contra trabajadores afiliados a la organización sindical". En ese sentido, durante el encuentro se evaluó la incorporación de una comisión de mujeres a las acciones gremiales previstas, al considerar que fueron las más afectadas por las decisiones adoptadas por el Ejecutivo municipal.

ASOEM resolvió trasladar al ámbito provincial el conflicto en Sauce Viejo.

Gestión sindical y situación económica

Durante la reunión, las autoridades gremiales también realizaron un análisis de la situación económica que atraviesa el sector municipal y comunal en un contexto de crisis, al tiempo que repasaron distintas gestiones realizadas por el sindicato.

En ese marco, el secretario general de ASOEM, Juan Ramón Medina, anunció que el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) para jubilados y pensionados municipales se abonará el mismo día que percibirán sus haberes los trabajadores activos, el próximo miércoles 8 de julio.

Asimismo, se informó sobre el avance de los procesos de incorporación de personal en la Municipalidad de Santa Fe en los escalafones de Servicios Generales, Mantenimiento y Producción y Administrativo, así como también sobre concursos y nuevas subrogancias en organismos descentralizados, entre ellos el Concejo Municipal y el Tribunal de Cuentas.

Situación en otras localidades

La organización sindical también repasó las acciones que viene desarrollando en distintas localidades de su jurisdicción. Según se informó, continuará el fortalecimiento de la estructura gremial en las municipalidades de Recreo y Arroyo Aguiar.

En Recreo, además, se avanza en la incorporación de nuevos trabajadores, mientras que en Monte Vera y San José del Rincón se trabaja en la revisión y adecuación de las estructuras orgánicas municipales.

Provisión de uniformes

En materia de condiciones laborales, ASOEM destacó que logró que el Concejo Municipal de Recreo aprobara la modalidad de Gestión por Administración Delegada para la provisión de uniformes hasta el año 2028.

También se informó que esta semana comenzó la entrega de la indumentaria correspondiente a la temporada invierno 2026 para los trabajadores municipales de la ciudad de Santa Fe, en paralelo con las reuniones que mantiene la comisión ad hoc encargada de actualizar el reglamento de uniformes.

Finalmente, desde el gremio ratificaron su postura frente al conflicto abierto en Sauce Viejo y reafirmaron su compromiso con la defensa de los trabajadores municipales. En ese sentido, señalaron que mantendrán una "defensa irrestricta de los derechos de los trabajadores municipales, especialmente en aquellos contextos donde se registran prácticas de persecución, hostigamiento o vulneración de garantías laborales y sindicales".

Además, remarcaron que "frente a cualquier intento de avasallamiento, la ASOEM continuará fortaleciendo su presencia en cada lugar de trabajo, promoviendo la unidad, la participación y la solidaridad como pilares fundamentales de la acción sindical".