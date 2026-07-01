La morosidad volvió a crecer y casi 7 millones de argentinos ya no pueden acceder a créditos

La morosidad en los créditos volvió a crecer en mayo y ya hay casi siete millones de personas que quedaron fuera del sistema de financiamiento, al no cumplir con las condiciones necesarias para acceder a nuevos préstamos bancarios o extrabancarios. El deterioro en la capacidad de pago de las familias se mantiene desde hace más de un año y medio y, según los analistas, podría limitar el aporte del crédito al crecimiento económico en los próximos meses.

De acuerdo con un informe de la consultora 1816, la irregularidad en los préstamos a hogares acumula 19 meses consecutivos de aumento. Como consecuencia, más del 27% de las personas que tomaron créditos dejaron de ser consideradas "sujetos de crédito" por encontrarse en situación de mora.

"De acá a las elecciones del año que viene difícilmente el crédito a familias sea un motor muy relevante de la actividad económica, como lo fue en el segundo semestre de 2024 y el primero de 2025", señaló el reporte.

No obstante, la consultora consideró que el impacto sobre la actividad podría ser acotado debido al bajo nivel de bancarización de la economía argentina. "El peso del crédito en la economía local es tan pequeño que eso no significa que el PBI no pueda continuar creciendo en los próximos 12 meses", indicó.

La morosidad siguió subiendo

Los datos preliminares muestran que en mayo la mora en los créditos a familias pasó del 12,1% al 12,7%, mientras que en las empresas aumentó del 3,3% al 3,5%. En el conjunto del sector privado, la irregularidad avanzó del 7,3% al 7,7%.

El deterioro resulta todavía más significativo si se observa la evolución de los últimos dos años. En octubre de 2024, la morosidad de las familias se ubicaba en apenas 2,5%, por lo que el indicador se multiplicó por más de cinco en menos de 24 meses, en un proceso que no encuentra antecedentes recientes desde la crisis de la Convertibilidad.

Para que el porcentaje de mora comience a descender, el stock de préstamos debería crecer a un ritmo superior al de los créditos irregulares. Sin embargo, aunque desde mayo el financiamiento al sector privado dejó de caer en términos reales, prácticamente se mantuvo estancado y los bancos privados redujeron significativamente la generación de nuevos préstamos.

Los jóvenes, los más afectados

El informe de 1816 también advirtió que el fenómeno golpea con mayor fuerza a los sectores más jóvenes de la población.

42,8% de los deudores de entre 18 y 25 años tiene al menos un crédito en mora.

de los deudores de entre 18 y 25 años tiene al menos un crédito en mora. 39,3% de las personas de entre 26 y 35 años registra algún incumplimiento.

de las personas de entre 26 y 35 años registra algún incumplimiento. Entre quienes tienen entre 36 y 45 años , la proporción baja al 31% .

, la proporción baja al . En el segmento de 46 a 55 años, la irregularidad alcanza al 23,5%.

En términos generales, cuatro de cada diez menores de 35 años con préstamos activos presentan al menos una deuda irregular, ya sea en entidades financieras o no financieras.

También crece la mora fuera del sistema bancario

El deterioro es aún más pronunciado en las entidades no financieras, que representan alrededor del 17% del total de los préstamos a familias.

En este segmento, la morosidad alcanzó en mayo el 32,2%, cuando hace un año y medio se ubicaba por debajo del 10%.

Además, el incremento de la irregularidad se verificó en la mayoría de las entidades. De las 30 instituciones más grandes del sistema, en 26 de ellas la mora registrada en mayo fue superior a la de abril.

Los analistas consideran que los próximos datos oficiales, correspondientes a junio y julio, serán clave para determinar si la tendencia continúa o si el cobro del medio aguinaldo logra aliviar parcialmente la situación financiera de las familias y moderar el crecimiento de la morosidad.