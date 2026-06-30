Con un doblete de Mbappé, Francia avanzó a octavos y enfrentará a Paraguay

Francia confirmó su favoritismo y avanzó con autoridad a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer por 3 a 0 a Suecia. Con Kylian Mbappé como gran figura y autor de dos goles, el conjunto dirigido por Didier Deschamps selló su clasificación y ahora se medirá con Paraguay, una de las grandes revelaciones del torneo.

El equipo francés resolvió el partido con claridad y no dejó margen para las sorpresas, en una jornada que ya había tenido las inesperadas eliminaciones de Alemania y Países Bajos.

Francia dominó el encuentro desde el comienzo y generó varias situaciones de peligro, aunque recién logró abrir el marcador sobre el final del primer tiempo gracias a Mbappé.

En el inicio del complemento, Bradley Barcola amplió la ventaja y encaminó definitivamente la clasificación del conjunto europeo.

Antes de ser reemplazado, Mbappé volvió a aparecer para convertir su segundo gol de la noche y establecer el 3 a 0 definitivo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario que también albergará la final del Mundial el próximo 19 de julio.

Con este triunfo, Francia se enfrentará en los octavos de final a Paraguay, que dio uno de los grandes golpes del certamen al eliminar por penales a Alemania bajo la conducción del entrenador argentino Gustavo Alfaro.