LeBron James deja los Lakers y sacude el mercado de la NBA

LeBron James protagonizó este martes una de las noticias más impactantes del año en la NBA al comunicar que no continuará en Los Angeles Lakers. La decisión se conoció pocas horas antes de la apertura del mercado de jugadores y pone fin a ocho temporadas en la histórica franquicia californiana.

A sus 41 años, el máximo referente del básquetbol mundial afrontará su vigésima cuarta temporada en la NBA con un nuevo equipo. Entre los principales candidatos para incorporarlo aparecen los Golden State Warriors, liderados por Stephen Curry.

La noticia fue confirmada por Rich Paul, representante del jugador, quien informó que LeBron decidió ingresar a la agencia libre para evaluar las ofertas que reciba de cara a la próxima temporada.

Durante su paso por los Lakers, James conquistó el campeonato de la NBA en 2020, cuando el equipo se impuso a Miami Heat en las Finales disputadas en la denominada "Burbuja" de Orlando.

En la última temporada, el alero promedió 20,9 puntos, 6,1 rebotes y 7,2 asistencias por partido, aunque los Lakers quedaron eliminados en la segunda ronda de los playoffs frente a Oklahoma City Thunder.

Tras conocerse la decisión, la franquicia publicó un mensaje de despedida firmado por su presidenta, Jeanie Buss, quien destacó el legado del jugador.

"LeBron James es uno de los mejores atletas de la historia. Siempre estaremos agradecidos por sus ocho años con los Lakers", expresó la dirigente, quien además recordó el título conseguido en 2020 y los numerosos récords alcanzados por el jugador durante su estadía en el equipo.

Con la salida de LeBron, Luka Doncic quedará como la principal figura del proyecto deportivo de Los Angeles Lakers, mientras el futuro del histórico basquetbolista genera una enorme expectativa en toda la NBA.

Según los principales medios estadounidenses, Golden State Warriors figura entre las franquicias con mayores posibilidades de quedarse con el cuatro veces campeón de la NBA, aunque el destino definitivo del jugador comenzará a definirse con la apertura oficial del mercado de agentes libres.