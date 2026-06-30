Haaland apareció sobre el final, Noruega venció a Costa de Marfil y avanzó a octavos

La selección de Noruega se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026 tras derrotar por 2 a 1 a Costa de Marfil en el encuentro disputado en Dallas, gracias a un gol de Erling Haaland en los minutos finales del partido. El conjunto escandinavo enfrentará ahora a Brasil por un lugar en los cuartos de final.

El equipo dirigido por Stale Solbakken logró destrabar un partido que durante varios pasajes se presentó equilibrado y que parecía encaminado al tiempo suplementario luego del empate marfileño. Sin embargo, a los 86 minutos, Haaland apareció dentro del área para empujar un centro rasante de Patrick Berg y establecer el definitivo 2-1.

La conquista tuvo un doble valor para el delantero del Manchester City. Además de asegurar la clasificación de Noruega, le permitió alcanzar los 60 goles en 53 partidos internacionales, consolidándose aún más como el máximo goleador histórico de su selección. Asimismo, el atacante llegó a cinco tantos en el Mundial, ubicándose a solo un gol de Lionel Messi, líder de la tabla de artilleros del torneo.

Más allá del gol decisivo, Haaland no tuvo una actuación especialmente destacada desde el juego. Durante el encuentro registró cuatro remates, de los cuales dos fueron al arco, y participó poco en la elaboración ofensiva. Sin embargo, volvió a demostrar su capacidad para resolver partidos en momentos determinantes.

Las estadísticas del delantero noruego reflejan el impacto que tiene sobre el rendimiento de su selección. Haaland acumula goles en sus últimos 13 partidos oficiales con Noruega, período en el que convirtió 25 tantos, mientras que el seleccionado escandinavo ganó los últimos 16 encuentros en los que su principal figura logró marcar.

Su producción en esta Copa del Mundo también adquiere una dimensión histórica para el fútbol noruego. En el Mundial de Francia 1998, última participación de Noruega antes de esta edición, el equipo había convertido cinco goles en todo el torneo, cifra que Haaland igualó por sí solo en apenas tres partidos.

Tras la clasificación, el delantero destacó la importancia del logro para su país. "Hacía 28 años que Noruega no jugaba un Mundial. Es enorme formar parte de esto y ver lo que significa para toda la gente", expresó en declaraciones a la televisión noruega.

Por su parte, el entrenador Solbakken valoró la reacción de su equipo después del empate parcial de Costa de Marfil y prefirió no profundizar sobre el próximo compromiso ante Brasil. "Estoy muy orgulloso de cómo reaccionó el grupo", señaló.

La clasificación tuvo además un componente emotivo en las tribunas, donde se encontraba Alf-Inge Haaland, padre del goleador y exintegrante del seleccionado noruego que disputó el Mundial de Estados Unidos 1994.

El próximo desafío para Noruega será el domingo, cuando enfrente a Brasil en Nueva Jersey por los octavos de final. El antecedente más recordado entre ambos seleccionados se remonta precisamente al Mundial de Francia 1998, cuando el conjunto europeo consiguió una histórica victoria por 2 a 1 sobre los sudamericanos en la fase de grupos.

Pese a la expectativa generada por la clasificación, Haaland evitó ubicar a Noruega como favorita de cara al cruce ante Brasil. "Sabemos que será un partido muy difícil. Nos hemos preparado mucho y seguiremos preparándonos", afirmó el delantero, principal figura de un seleccionado que volvió a instalarse entre los protagonistas de una Copa del Mundo después de casi tres décadas.