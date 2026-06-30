Ravier asumió como vocero tras la renuncia de Adorni: "Se fue por motivos personales"

El vocero presidencial Adrián Ravier encabezó este martes su primera conferencia de prensa al frente de la comunicación del Gobierno nacional, luego de haber sido designado por el presidente Javier Milei tras la salida de Manuel Adorni. Durante su debut, el funcionario defendió la gestión libertaria, respaldó la alianza con el PRO, anticipó cambios en las condiciones de trabajo de la prensa acreditada en la Casa Rosada y brindó detalles sobre la asistencia argentina enviada a Venezuela tras los terremotos de la semana pasada.

En el inicio de su exposición, Ravier se refirió a la renuncia de su antecesor y aseguró que la salida de Adorni respondió a una decisión estrictamente personal. Según sostuvo, el exjefe de Gabinete "tomó la decisión de abandonar de forma indeclinable sus funciones como ciudadano privado", por lo que remarcó que las denuncias que lo involucran por el incremento de su patrimonio deberán seguir su curso en el ámbito judicial, sin afectar el funcionamiento del Gobierno.

El nuevo portavoz también destacó el papel del PRO como aliado estratégico de la administración libertaria, al considerar que el oficialismo necesita construir acuerdos parlamentarios para avanzar con las reformas impulsadas por el Presidente. En ese marco, afirmó que existe una coincidencia de fondo entre Mauricio Macri y Javier Milei respecto de la necesidad de transformar la estructura económica y política del país y aseguró que, más allá de algunas diferencias o declaraciones cruzadas, el vínculo entre ambos espacios "es muy bueno" y permitirá impulsar nuevas reformas estructurales.

Otro de los temas abordados fue la situación de los trabajadores de prensa acreditados en la Casa Rosada. Ravier confirmó que el Gobierno analiza modificaciones en las condiciones de acceso y circulación de periodistas y señaló que la decisión definitiva se conocerá "a la brevedad". En ese sentido, sostuvo que las medidas en estudio toman como referencia modelos aplicados en otras democracias y cuestionó las críticas sobre una supuesta restricción a la libertad de prensa.

El funcionario afirmó que durante la actual gestión se respondieron más de 2.000 preguntas periodísticas, por lo que consideró "incorrecto" sostener que el periodismo atraviesa el período de mayor restricción de la historia reciente. Además, argumentó que la libre circulación de periodistas dentro de la sede gubernamental "no es una práctica habitual en la mayoría de los países", y mencionó como ejemplo el funcionamiento del sistema de acreditaciones en Estados Unidos.

Durante la conferencia, Ravier también actualizó la situación de la asistencia humanitaria argentina en Venezuela, tras los terremotos que afectaron al país caribeño. El vocero confirmó el fallecimiento de seis ciudadanos argentinos y aseguró que la Argentina se encuentra entre los países latinoamericanos que más recursos destinaron a la emergencia.

Según detalló, desde el viernes se enviaron aeronaves, medicamentos, plantas potabilizadoras, equipamiento especializado, drones y personal capacitado en rescate y asistencia humanitaria. Además, anunció que este martes partirá un nuevo operativo integrado por un avión Hércules de la Fuerza Aérea, generadores, sistemas de comunicación, carpas y 38 efectivos adicionales para reforzar las tareas en el terreno.

Ravier precisó que actualmente existen ocho solicitudes de rescate de ciudadanos argentinos, mientras que una persona permanece hospitalizada. Asimismo, informó que la Cancillería recibió 265 pedidos de asistencia vinculados con la emergencia.

En el tramo final de la conferencia, el nuevo vocero realizó una defensa del programa económico del Gobierno y aseguró que la Argentina atraviesa un "doble punto de inflexión" en materia económica. Según explicó, el país busca dejar atrás más de medio siglo de estancamiento para recuperar protagonismo internacional y consolidar un proceso de crecimiento sostenido.

En ese sentido, sostuvo que la administración de Javier Milei aspira a consolidar "por primera vez en décadas" un ciclo de expansión económica prolongado y afirmó que la continuidad del crecimiento representará un cambio estructural en la historia económica argentina, luego de décadas marcadas por crisis recurrentes y falta de desarrollo sostenido.