Más de 450 mascotas recibieron atención veterinaria gratuita durante junio

El programa municipal de atención veterinaria gratuita cerró junio con más de 450 prestaciones realizadas en distintos barrios de nuestra ciudad. Durante el mes se llevaron adelante castraciones, vacunaciones antirrábicas, desparasitaciones y consultas veterinarias básicas para perros y gatos.

La última jornada de junio se desarrolló el sábado en barrio Sarmiento, donde se concretaron nuevas intervenciones destinadas a promover el cuidado de la salud animal y el control de la población de perros y gatos.

Las actividades forman parte de un programa itinerante que recorre distintos sectores de la ciudad mediante dos quirófanos móviles, donde se realizan castraciones gratuitas, vacunación antirrábica y atención veterinaria básica.

Las castraciones se llevan a cabo sin turno previo y por orden de llegada, con un cupo limitado por jornada. Además, durante cada operativo también se aplican vacunas contra la rabia y se brinda asesoramiento sobre el cuidado responsable de las mascotas.

Desde el programa recuerdan que los perros y gatos deben tener más de seis meses de edad, concurrir acompañados por una persona mayor y cumplir 12 horas de ayuno de sólidos y líquidos antes de la cirugía. En el caso de los gatos, deben ser trasladados en transportadora o bolso ventilado, mientras que los perros deben asistir con correa y collar, y bozal cuando corresponda.

La castración es una intervención que permite controlar la población animal y, además, contribuye a prevenir diversas enfermedades tanto en machos como en hembras, mejorando su calidad de vida.

Por otra parte, la vacunación antirrábica es obligatoria para perros y gatos a partir de los tres meses de edad y debe aplicarse una vez por año durante toda la vida del animal.

En los próximos días, la Municipalidad dará a conocer el cronograma de atención correspondiente al mes de julio, con las fechas y barrios donde continuará el programa de atención veterinaria gratuita.

Creo que este enfoque es más periodístico porque la noticia es el volumen de atenciones alcanzado en junio, mientras que el resto del artículo aporta información útil para quienes quieran acceder al servicio, sin caer en un tono promocional.