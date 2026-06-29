Baja sensible en Colón: Ignacio Lago no jugará ante Deportivo Madryn

Colón afrontará el inicio de la segunda rueda de la Primera Nacional con una baja de peso. El delantero Ignacio Lago fue operado este lunes por una lesión en un dedo de la mano y no podrá estar presente en el partido del próximo domingo ante Deportivo Madryn.

La ausencia del atacante representa un duro golpe para el equipo dirigido por Ezequiel Medrán, ya que Lago fue una de las principales figuras del Sabalero durante la primera parte del campeonato, con siete goles y cuatro asistencias en las primeras 18 fechas.

Según se informó, el futbolista venía soportando la lesión desde hacía casi un mes, pero finalmente el cuerpo médico resolvió que debía ser sometido a una intervención quirúrgica para solucionar el problema.

Además de la baja de Lago, Colón tampoco podrá contar con Federico Rasmussen, quien deberá cumplir una fecha de suspensión tras llegar al límite de cinco tarjetas amarillas.

En contrapartida, Pier Barrios ya cumplió la sanción que arrastraba y volverá a estar a disposición del entrenador para reforzar la última línea en el compromiso que se disputará en el estadio Abel Sastre.

Ante la ausencia de Lago, Franco García, el primer refuerzo incorporado por Colón para esta segunda parte del torneo, aparece como el principal candidato a ocupar un lugar en el ataque. Si su habilitación administrativa llega a tiempo, el extremo cordobés podría hacer su debut oficial con la camiseta rojinegra frente a Deportivo Madryn.

El encuentro marcará el comienzo de la segunda rueda del campeonato para Colón, que buscará seguir sumando puntos para mantenerse en la pelea por los puestos de ascenso.