Femicidio en Santa Fe: confirmaron la identidad del cuerpo hallado y avanzan sobre el principal sospechoso

La investigación por el hallazgo de restos humanos en el barrio Villa del Parque registró un avance decisivo en las últimas horas, luego de que los peritajes confirmaran que el cuerpo encontrado corresponde a Daiana Mercedes Arber, de 32 años, quien era buscada por su familia desde el sábado tras una denuncia radicada en la Subcomisaría 2ª del barrio Santa Rosa de Lima. Además, la autopsia determinó que la mujer fue asesinada mediante disparos de arma de fuego, por lo que la causa pasó a ser investigada como un femicidio.

La confirmación de la identidad surgió a partir del trabajo conjunto realizado por peritos criminalísticos de la Policía de Investigaciones (PDI) y médicos forenses de la morgue judicial. Según trascendió, los investigadores lograron establecer que se trataba de Daiana Arber a partir de distintos elementos, entre ellos la contextura física, la vestimenta, las huellas dactilares relevadas sobre el cuerpo y otros rasgos particulares, como tatuajes y piercings.

La víctima había sido reportada como desaparecida por sus familiares, lo que motivó el despliegue de un amplio operativo de búsqueda que incluyó a efectivos de distintas áreas de la Unidad Regional I, personal especializado de la PDI, buzos tácticos, drones y perros entrenados para la localización de restos humanos. Tras varios rastrillajes realizados durante el fin de semana, el cuerpo fue hallado el domingo por la noche dentro de una bolsa en un sector de Villa del Parque.

La autopsia practicada posteriormente permitió determinar que la muerte fue provocada por heridas de arma de fuego, un dato que modificó el encuadre inicial de la investigación y reforzó la hipótesis de un homicidio agravado por razones de género.

En paralelo, la pesquisa continúa concentrada sobre un hombre que fue detenido durante las primeras etapas de la investigación y que, por el momento, aparece como el principal sospechoso del crimen. Fuentes vinculadas a la causa señalaron que las pruebas recolectadas hasta ahora serán incorporadas en la audiencia imputativa, donde la Fiscalía expondrá la atribución delictiva y solicitará las medidas procesales correspondientes.

Los investigadores también trabajan en la reconstrucción de las horas previas al asesinato y analizan la posible participación de otras personas, además de eventuales delitos conexos que pudieran surgir a partir del avance de las pericias y las declaraciones testimoniales.

La causa permanece bajo investigación mientras continúan las diligencias judiciales destinadas a esclarecer completamente las circunstancias del femicidio de Daiana Arber.