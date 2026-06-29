Venezuela: suben a 1.719 las víctimas fatales por los terremotos mientras sigue la búsqueda de sobrevivientes

Las autoridades venezolanas elevaron este lunes a 1.719 la cifra de muertos como consecuencia de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la zona costera del país el pasado miércoles, mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate en las áreas más afectadas, principalmente en el estado de La Guaira, declarado zona de desastre y bajo control militar.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó además que los movimientos telúricos dejaron 5.034 personas heridas, mientras que 15.866 permanecen damnificadas y otras 22.619 reciben atención médica en hospitales y centros de emergencia habilitados por las autoridades.

En paralelo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estimó que la cantidad de personas desaparecidas podría alcanzar las 50.000, aunque aclaró que se trata de una proyección preliminar basada en reportes parciales y que las cifras podrían variar a medida que avancen las tareas de relevamiento.

A seis días de la catástrofe, los operativos de búsqueda y rescate continúan con el despliegue de maquinaria pesada, brigadas especializadas y equipos internacionales de asistencia. Rescatistas de distintos países trabajan junto a fuerzas venezolanas en la remoción de escombros y en la localización de posibles sobrevivientes.

La Guaira continúa siendo el principal foco de la emergencia, al concentrar la mayor cantidad de víctimas fatales y daños materiales. En esa región permanecen desplegados efectivos militares y de seguridad, mientras las autoridades avanzan con la evaluación de edificios e infraestructuras afectadas.

El Gobierno venezolano mantiene activos los dispositivos de asistencia humanitaria y sanitaria, al tiempo que organismos internacionales continúan coordinando el envío de suministros, equipamiento y personal especializado para atender una de las mayores tragedias naturales registradas en el país en las últimas décadas.