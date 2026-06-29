La actividad económica cayó 1,5% en abril y complicó las previsiones optimistas del Gobierno

La actividad económica registró en abril una caída del 1,5% en relación con marzo, de acuerdo con el informe difundido este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El retroceso se produjo luego del repunte del 3,5% registrado en el tercer mes del año y volvió a encender interrogantes sobre el ritmo de recuperación de la economía, pese a que el Gobierno sostiene que en los próximos meses comenzará un período de fuerte crecimiento.

Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), la actividad mostró una mejora del 1,6% interanual, mientras que en el acumulado de los primeros cuatro meses de 2026 el avance alcanza apenas el 0,3%.

De los 15 sectores relevados por el organismo, siete exhibieron subas respecto de abril del año pasado. Los mejores desempeños correspondieron a Explotación de minas y canteras, con un crecimiento del 17,1%, y a Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que avanzó 10,9%, siendo este último el rubro de mayor incidencia positiva sobre el indicador general.

En contraste, ocho sectores registraron caídas interanuales. Entre ellos se destacaron Pesca, con una baja del 28,4%, además de Industria manufacturera (-2,9%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-3,2%), actividades que restaron casi un punto porcentual al resultado global.

A través de sus redes sociales, el ministro de Economía, Luis Caputo, optó por poner el foco en la evolución acumulada y destacó que el EMAE "creció un 2,1% en el primer cuatrimestre respecto del mismo período del año anterior". Además, resaltó que el indicador de tendencia-ciclo acumula 25 meses consecutivos de crecimiento, lo que calificó como "la fase expansiva más prolongada en casi 15 años".

Sin embargo, el dato de abril mostró una reversión en varios sectores que habían registrado una recuperación significativa en marzo. La Construcción, que había avanzado 8,3%, cayó 1,8%; el Comercio, que había mostrado una mejora del 4,2%, retrocedió 3,2%; y la Industria manufacturera, que había crecido 5,2%, volvió a terreno negativo con una baja del 2,9%.

El retroceso de abril resultó incluso más pronunciado que las estimaciones privadas. La consultora Analytica proyectaba una caída mensual del 0,8%, mientras que el Centro de Investigación del Ciclo Económico (CICEC) anticipaba un leve crecimiento del 0,2%.

Para el economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, Iván Cachanosky, la contracción era previsible luego del fuerte desempeño registrado en marzo. "Los indicadores adelantados ya mostraban señales de que abril sería un mes de corrección", sostuvo.

El dato adquiere relevancia en medio de las recientes declaraciones de Caputo, quien aseguró que a partir de mayo o junio comenzarán "los mejores 18 meses de las últimas décadas". El funcionario fundamentó esa proyección en medidas como la concesión de rutas nacionales, la denominada Ley de Inocencia Fiscal, la reforma laboral y la reducción de cargas patronales.

No obstante, varios de esos proyectos todavía enfrentan obstáculos políticos, fiscales o legislativos. El Fondo de Asistencia Laboral (FAL), presentado como una herramienta para reducir el costo de los despidos, fue postergado hasta noviembre debido a su impacto fiscal, mientras que la Ley de Inocencia Fiscal aún continúa bajo debate en el Congreso.

En ese contexto, economistas y empresarios siguen atentos a los próximos indicadores para determinar si la caída de abril representó un ajuste transitorio o el inicio de una desaceleración más prolongada de la actividad económica.