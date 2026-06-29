Sauce Viejo: ASOEM pidió priorizar la compra de maquinaria propia y cuestionó el gasto en servicios externos

La Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales (ASOEM) cuestionó el destino de los recursos de la Municipalidad de Sauce Viejo y abrió el debate sobre las prioridades de gestión, al señalar que durante mayo se destinaron más de 210 millones de pesos a contrataciones externas, alquileres de equipos, camiones y otros servicios.

Desde la organización gremial sostuvieron que esos recursos podrían destinarse a fortalecer la capacidad operativa del Municipio, mediante la incorporación de maquinaria y herramientas propias que permanezcan como patrimonio de la ciudad y mejoren las condiciones de trabajo del personal municipal.

Según indicó ASOEM, una parte importante del parque de maquinaria municipal se encuentra fuera de servicio o con un funcionamiento limitado. De acuerdo con el relevamiento realizado por el sindicato, alrededor del 80% de las máquinas propias presentan inconvenientes operativos o requieren reparaciones para volver a prestar servicio.

El gremio también advirtió sobre la falta de equipamiento específico para distintas tareas. Como ejemplo, señaló que el Municipio dispone de varias motoguadañas, pero cuenta con una sola máquina podadora de altura, mientras que camiones, retroexcavadoras y otros equipos continúan siendo alquilados.

Además, ASOEM planteó la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores municipales, garantizando indumentaria adecuada y herramientas acordes a las tareas que desempeñan y a las condiciones climáticas en las que desarrollan sus actividades.

Para dimensionar el monto destinado a contrataciones externas durante mayo, el sindicato indicó que 210 millones de pesos equivalen aproximadamente al valor de un minicargador, una retroexcavadora y un camión, equipos que podrían incorporarse al patrimonio municipal para realizar tareas de mantenimiento urbano, obras públicas, limpieza y prestación de distintos servicios.

Finalmente, la organización sostuvo que el debate no pasa únicamente por cuánto se gasta, sino por cuáles son las prioridades de inversión, al considerar que fortalecer el Estado municipal implica incorporar herramientas propias que permitan mejorar los servicios públicos y reducir la dependencia de contrataciones externas.