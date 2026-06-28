La ola de calor extrema se expande por Europa y deja centenares de muertes bajo investigación

Una intensa ola de calor afecta a gran parte de Europa, donde varios países registran temperaturas récord, un fuerte aumento de las consultas médicas y graves inconvenientes en hospitales, redes ferroviarias y carreteras. De acuerdo con reportes oficiales y medios europeos, ya se contabilizan centenares de muertes que podrían estar vinculadas a las altas temperaturas, aunque en varios casos las cifras aún permanecen bajo evaluación.

El fenómeno afecta especialmente a Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Austria, Bélgica, Bulgaria, Rumanía y otros países del continente, donde las autoridades implementaron distintas medidas para reducir el impacto del calor extremo sobre la población.

Uno de los casos más preocupantes se registra en Francia, donde el servicio de salud pública informó que desde el 24 de junio se contabilizaron cerca de 1.000 muertes más de lo habitual, aunque aclaró que los datos todavía son provisorios. En París, además, los hospitales recibieron casi 3.000 pacientes en apenas dos días, lo que representa un incremento cercano al 30% respecto de los niveles habituales.

En Italia, unas 20 ciudades permanecen bajo alerta roja, incluidas Roma, Milán, Venecia, Florencia y Bolonia. Hasta el momento, las autoridades reportaron cinco fallecimientos vinculados a la ola de calor.

Mientras tanto, Reino Unido alcanzó un nuevo récord para el mes de junio con 37,3 grados, mientras que Alemania registró una temperatura histórica de 41,5 °C. En ese país, varios hospitales enfrentan dificultades por la falta de sistemas de aire acondicionado, al tiempo que los servicios de emergencia trabajan al límite de su capacidad.

Las altas temperaturas también comenzaron a provocar problemas en la infraestructura. En Alemania y Austria se reportaron deformaciones en las vías ferroviarias, mientras que el calor dañó sectores de autopistas y obligó a recomendar la suspensión de viajes en tren no esenciales. En Bélgica, las llamadas a los servicios de emergencia prácticamente se duplicaron y algunos hospitales suspendieron operaciones debido al sobrecalentamiento de sus sistemas informáticos.

Según los especialistas, esta situación está relacionada con un fenómeno meteorológico conocido como "bloqueo Omega", que mantiene una masa de aire caliente estacionada durante varios días sobre una misma región. Además, científicos sostienen que episodios de temperaturas tan extremas al comienzo del verano europeo son cada vez más probables como consecuencia del cambio climático provocado por la actividad humana.