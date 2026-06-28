Austria y Argelia empataron en un partidazo y avanzaron juntas a los 16avos de final

Austria y Argelia igualaron 3 a 3 en un encuentro vibrante y consiguieron la clasificación a los 16avos de final del Mundial, resultado que además significó la eliminación de Irán. El partido, correspondiente a la última fecha del Grupo J, tuvo un desenlace cargado de emoción y goles en el tiempo de descuento.

Con el empate, Austria finalizó segunda en la zona y se medirá con España, mientras que Argelia, que logró el último boleto disponible a la fase eliminatoria, enfrentará a Suiza.

El conjunto austríaco abrió el marcador a los 28 minutos del primer tiempo gracias a Marko Arnautovic, quien definió tras una asistencia de David Alaba. Sin embargo, Argelia reaccionó y alcanzó la igualdad por intermedio de Rafik Belghali, que coronó una gran actuación con un potente remate dentro del área.

En el inicio del complemento, Marcel Sabitzer volvió a poner en ventaja a Austria tras una buena jugada de Konrad Laimer, aunque los africanos respondieron otra vez con un gol de Riyad Mahrez, quien estableció el 2 a 2 a los 60 minutos.

Cuando parecía que el empate sería definitivo, llegaron las mayores emociones. Mahrez marcó nuevamente a los 93 minutos y colocó a Argelia momentáneamente por delante, pero Sasa Kalajdzic, a los 96, anotó el 3 a 3 definitivo, resultado que terminó favoreciendo a ambos equipos.

Con este desenlace quedaron definidos los cruces de los 16avos de final. Austria enfrentará a España el 2 de julio en Los Ángeles, mientras que Argelia jugará ese mismo día frente a Suiza en Vancouver.