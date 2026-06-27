Colombia terminó primera y ya conoce a un posible rival: Argentina podría cruzarla en cuartos de final

Colombia aseguró el primer puesto del Grupo K tras igualar 0 a 0 con Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami, en la tercera fecha del Mundial. Con ese resultado, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo finalizó como líder de la zona y quedó perfilado para un posible cruce con Argentina en los cuartos de final, siempre que ambos seleccionados superen previamente sus respectivos compromisos.

En tanto, la República Democrática del Congo escribió una página histórica al clasificarse por primera vez a la fase eliminatoria de una Copa del Mundo. Lo hizo tras vencer 3 a 1 a Uzbekistán en Atlanta, resultado que le permitió terminar tercera en el Grupo K con cuatro puntos y avanzar a los dieciseisavos de final.

El empate entre Colombia y Portugal fue atractivo, con situaciones de peligro para ambos equipos. Incluso, en tiempo de descuento, el conjunto colombiano llegó al gol por intermedio de Davinson Sánchez, aunque la conquista fue anulada por una posición adelantada milimétrica.

De esta manera, Colombia enfrentará a Ghana en los dieciseisavos de final, mientras que Portugal jugará ante Croacia.

Por su parte, la República Democrática del Congo tuvo que remontar el marcador ante un Uzbekistán que comenzó mejor y se puso en ventaja a los diez minutos gracias a un gol de Eldor Shomurodov.

Los africanos reaccionaron rápidamente y buscaron el empate durante toda la primera parte, aunque recién pudieron igualar en el complemento. Yoane Wissa, de penal, marcó el 2 a 2 parcial y abrió el camino para la remontada.

A los 32 minutos, Fiston Mayele anotó el 2 a 1 para la RDC, mientras que nuevamente Wissa, ya sobre el final del encuentro, selló el 3 a 1 definitivo.

Con este triunfo, la República Democrática del Congo logró su primera victoria en la historia de los Mundiales y avanzó a la siguiente ronda, donde enfrentará a Inglaterra. En cambio, Uzbekistán cerró su participación con tres derrotas en igual cantidad de partidos.