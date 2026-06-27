El Gobierno define al sucesor de Adorni: Santilli aparece como favorito

Luego de la renuncia de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, el Gobierno nacional comenzó a definir quién ocupará uno de los cargos más importantes del gabinete de Javier Milei. Según distintas versiones surgidas desde la Casa Rosada, Diego Santilli es el dirigente que reúne mayor consenso para asumir esa responsabilidad.

Si bien la designación todavía no fue confirmada oficialmente, el actual ministro del Interior aparece como el principal candidato para reemplazar a Adorni. En la lista de posibles sucesores también figuran el canciller Pablo Quirno y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

De acuerdo con las versiones difundidas desde el entorno presidencial, Santilli cuenta con el respaldo de los principales sectores del oficialismo y mantiene una buena relación tanto con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, como con el asesor presidencial Santiago Caputo y la senadora Patricia Bullrich.

Además, desde que asumió al frente del Ministerio del Interior, Santilli tuvo a su cargo las negociaciones con gobernadores y legisladores para impulsar distintas iniciativas del Gobierno en el Congreso, un rol que se profundizó durante la crisis política generada por la situación de Adorni.

No obstante, fuentes oficiales señalan que la decisión final aún depende del presidente Javier Milei, quien en las próximas horas deberá definir quién encabezará la Jefatura de Gabinete.

En caso de no avanzar con Santilli, las otras alternativas que evalúa el Gobierno son Pablo Quirno, actual canciller, y Martín Menem, aunque la eventual salida de este último de la presidencia de la Cámara de Diputados obligaría al oficialismo a reorganizar la conducción legislativa en un momento considerado clave para su estrategia parlamentaria.

Mientras tanto, trascendió que gran parte del equipo que acompañaba a Adorni continuaría en funciones, independientemente de quién resulte designado para conducir la Jefatura de Gabinete.