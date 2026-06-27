Del respaldo absoluto a la salida del Gobierno: cómo Milei defendió a Adorni hasta el final

La renuncia de Manuel Adorni como jefe de Gabinete puso fin a una etapa en la que el presidente Javier Milei defendió de manera permanente a uno de sus funcionarios más cercanos, pese a las denuncias e investigaciones que fueron acumulándose durante los últimos meses.

Desde que estalló la controversia en marzo, el mandatario no solo ratificó en varias oportunidades la continuidad de Adorni, sino que además involucró a buena parte de su gabinete en una estrategia de respaldo público que incluyó mensajes en redes sociales, fotografías, actos oficiales y declaraciones en su defensa.

Uno de los respaldos más contundentes ocurrió el 6 de mayo, cuando Milei, desde Estados Unidos, afirmó en una entrevista televisiva que Adorni era "una persona honesta" y aseguró que tenía "todos los números en orden". En esa misma intervención rechazó de manera enfática la posibilidad de desplazarlo del cargo y sostuvo: "Ni en pedo se va".

El apoyo presidencial había comenzado semanas antes, cuando se conocieron las primeras revelaciones sobre el patrimonio del entonces jefe de Gabinete y otros episodios que generaron cuestionamientos públicos. En distintas oportunidades, Milei compartió actividades oficiales con Adorni, difundió fotografías junto a él y volvió a expresar su confianza en el funcionario.

La estrategia también incluyó el respaldo de otros integrantes del Gobierno. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, manifestó públicamente su apoyo y aseguró conocer la "integridad" de Adorni, mientras que ministros y funcionarios participaron de distintas actividades junto al entonces jefe de Gabinete en medio de la creciente presión política.

Incluso durante la sesión de control en la Cámara de Diputados, Milei acompañó personalmente a Adorni y, desde uno de los palcos, celebró su exposición con expresiones de aliento. Días después volvió a elogiarlo públicamente y lo definió como "el maravilloso jefe de Gabinete que tengo".

Sin embargo, con el paso de las semanas el escenario político comenzó a modificarse. El avance de las investigaciones, los cuestionamientos de sectores de la oposición y la posibilidad de que prosperaran iniciativas en el Congreso fueron debilitando la posición del funcionario.

Aun así, el Presidente mantuvo su respaldo hasta los últimos días. Antes de viajar a Europa volvió a asegurar que confiaba en la honestidad de Adorni y sostuvo que solo lo apartaría del cargo si la Justicia llegaba a encontrarlo culpable.

Finalmente, este sábado, Manuel Adorni presentó su renuncia a través de un mensaje publicado en la red social X, poniendo fin a una gestión que el Gobierno defendió durante más de tres meses, pero que terminó cediendo frente al creciente costo político que implicaba su continuidad.