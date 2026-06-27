Inglaterra ganó el Grupo L, Croacia avanzó como escolta y Ghana también clasificó

El Grupo L del Mundial ya tiene definidos a sus tres clasificados a los dieciseisavos de final. Inglaterra terminó como líder de la zona tras vencer 2-0 a Panamá, mientras que Croacia derrotó 2-1 a Ghana y avanzó como escolta.

Pese a la derrota, Ghana también consiguió la clasificación a la próxima instancia, al ubicarse entre los ocho mejores terceros del certamen. De esta manera, los tres seleccionados siguen en carrera, mientras que Panamá quedó eliminado.

En el MetLife Stadium, Inglaterra tuvo un primer tiempo irregular, pero logró resolver el partido en el complemento. Jude Bellingham abrió el marcador tras anticipar en un tiro de esquina y Harry Kane, de cabeza, selló el 2-0 definitivo.

En tanto, en Philadelphia, Croacia consiguió una victoria clave ante Ghana. Petar Sucic abrió la cuenta con un remate de media distancia y el conjunto europeo terminó asegurando el segundo lugar del grupo.

Más allá del triunfo, Inglaterra dejó algunas dudas en su rendimiento: le costó generar juego en ataque y también sufrió algunos momentos de zozobra en defensa.