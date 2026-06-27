Ya son 1.430 los muertos por el doble terremoto en Venezuela

Las autoridades venezolanas elevaron este sábado a 1.430 la cifra de personas fallecidas como consecuencia de los dos potentes terremotos que sacudieron al país el miércoles. El nuevo balance oficial también da cuenta de 3.238 heridos, más de 3.000 familias damnificadas y cientos de réplicas que dificultan las tareas de rescate.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, calificó el desastre como "el evento más fatídico que haya sufrido esta República en los últimos 123 años" y confirmó que, desde el primer movimiento sísmico, ya se registraron 432 réplicas, lo que mantiene en alerta a las autoridades y complica la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros.

La zona más afectada continúa siendo el estado de La Guaira, donde se produjo el derrumbe de numerosos edificios y miles de personas debieron abandonar sus hogares. Según el informe oficial, 3.142 familias fueron alojadas en refugios temporales, mientras que más de 73.000 personas recibieron asistencia por parte de los organismos de emergencia.

El operativo desplegado por el Gobierno incluye a más de 30.000 efectivos entre militares, policías, rescatistas y personal sanitario. A ellos se sumaron más de 1.600 rescatistas internacionales y profesionales de la salud llegados desde distintos países para colaborar con la emergencia.

Las autoridades también informaron que más de 5.000 personas fueron atendidas en hospitales y que se distribuyeron 7,2 millones de kilos de alimentos y agua potable en las zonas afectadas, mientras continúan las tareas para remover escombros y asistir a la población damnificada.

En medio de la tragedia, los equipos de rescate lograron salvar con vida a varias personas atrapadas, entre ellas un bebé de 18 días y su madre, rescatados entre los restos de un edificio derrumbado en La Guaira, uno de los episodios que renovó las esperanzas de encontrar más sobrevivientes.

Los dos terremotos ocurrieron con apenas segundos de diferencia. El primero alcanzó una magnitud de 7,2, con epicentro cerca de la ciudad de Montalbán, en el estado Carabobo, mientras que el segundo fue de 7,5, con epicentro próximo a Yumare, en el estado Yaracuy. Tras los sismos, el Gobierno venezolano declaró el estado de emergencia y continúa coordinando la asistencia nacional e internacional.