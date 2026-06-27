Manuel Adorni renunció como jefe de Gabinete tras más de tres meses de cuestionamientos

Manuel Adorni presentó este sábado su renuncia como jefe de Gabinete de la Nación, poniendo fin a una gestión que en los últimos meses había quedado atravesada por investigaciones judiciales y una creciente presión política. El anuncio fue realizado por el propio funcionario a través de un breve mensaje publicado en la red social X, en el que expresó: "Gracias por su confianza Presidente. Ha sido un verdadero honor. Fin".

La salida de Adorni se produce después de que el presidente Javier Milei lo respaldara públicamente durante varios meses frente a las denuncias que pesan en su contra. Sin embargo, el avance de las investigaciones y los pedidos de interpelación impulsados por sectores de la oposición terminaron debilitando su continuidad al frente de la Jefatura de Gabinete.

Horas después de conocerse la renuncia, Adorni difundió una extensa carta dirigida al Presidente, en la que sostuvo que fue víctima de una campaña de desprestigio y rechazó las acusaciones en su contra. "Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas", afirmó.

En el texto también agradeció el respaldo recibido por parte de Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y aseguró que decidió dar un paso al costado para preservar a su familia del "hostigamiento" que, según manifestó, sufrió durante los últimos meses.

La renuncia llega en un contexto de fuerte tensión política. Adorni es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y otras denuncias relacionadas con su patrimonio y presuntos beneficios obtenidos durante su paso por el Gobierno. Paralelamente, enfrentaba pedidos de interpelación y una moción de censura promovidos en el Congreso.

Mientras tanto, en la Casa Rosada comenzaron las gestiones para definir quién ocupará la Jefatura de Gabinete. Aunque hasta el momento no hubo un anuncio oficial, el nombre del ministro del Interior, Diego Santilli, aparece entre los principales mencionados para suceder a Adorni, aunque otras alternativas también son analizadas por el Gobierno nacional.