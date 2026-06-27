Tragedia en San Isidro: murió la conductora Ernestina Pais tras un choque con el Tren de la Costa

La conductora y periodista Ernestina Pais falleció este viernes luego de protagonizar un trágico accidente en un paso a nivel de la localidad bonaerense de Martínez, partido de San Isidro, cuando el vehículo que conducía fue embestido por una formación del Tren de la Costa.

De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, el siniestro ocurrió en el cruce ferroviario ubicado en las calles Sáenz Peña y El Cano. Por motivos que aún son materia de investigación, el automóvil Honda Civic negro que manejaba la conductora habría atravesado el paso a nivel cuando las barreras se encontraban bajas, siendo impactado por la formación ferroviaria sobre el lateral del conductor.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales y los equipos de emergencia constataron el fallecimiento de Pais, quien se encontraba sola dentro del vehículo al momento del accidente.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos y personal especializado para realizar las pericias correspondientes y determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el choque. La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción de Martínez.

Con una trayectoria de más de tres décadas en los medios de comunicación, Ernestina Pais fue una de las figuras más reconocidas y populares de la televisión y la radio argentina. Su carrera comenzó como movilera en La Biblia y el calefón, el emblemático ciclo conducido por Jorge Guinzburg, con quien años después conformaría una de las duplas más recordadas de la televisión al frente de Mañanas informales, programa que la consolidó definitivamente ante el gran público.

Así quedó el vehículo en el que se trasladaba Ernestina Pais.

Otro de los hitos más importantes de su carrera llegó cuando se convirtió en la primera mujer en conducir Caiga Quien Caiga (CQC), un formato históricamente liderado por hombres. Allí logró imprimir su estilo personal, caracterizado por la espontaneidad, el humor y la cercanía con la audiencia.

Su recorrido profesional también tuvo una destacada etapa en la radio. Participó en diversos ciclos y emisoras, entre ellos Salgan al sol, por AM 530, trabajo por el cual obtuvo el Premio Martín Fierro a la mejor conducción femenina en radio. Además, integró programas como Un día perfecto, en Rock & Pop, y posteriormente condujo Honestidad brutal, por Vale 97.5.

En los últimos años, Pais había ampliado su actividad artística hacia el teatro. Actualmente formaba parte del elenco de la obra El divorcio del año, dirigida por José María Muscari, con la que mantenía un vínculo activo con el público desde una nueva faceta profesional.

La noticia de su fallecimiento generó una profunda conmoción en el ámbito artístico y periodístico, donde colegas y figuras de distintos espacios comenzaron a expresar su dolor y recordar su extensa trayectoria en los medios argentinos.