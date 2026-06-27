Se definió el Grupo G: Bélgica y Egipto a 16avos, Irán debe esperar resultados

Con un cierre cargado de emociones en el Grupo G, Bélgica y Egipto sellaron su clasificación a los 16avos de final del Mundial, aunque con sensaciones diferentes. Los europeos golearon a Nueva Zelanda y se quedaron con el primer puesto de la zona, mientras que los africanos empataron ante Irán y avanzaron como escoltas.

Bélgica no dejó dudas en su compromiso ante Nueva Zelanda y se impuso por 5 a 1, resultado que le permitió escalar a la cima del grupo gracias a una mejor diferencia de gol. El conjunto dirigido por Rudi García dominó el desarrollo del encuentro a partir de la posesión y fue construyendo la victoria con el aporte decisivo de sus principales figuras.

Leandro Trossard fue una de las grandes figuras de la noche al convertir un doblete, mientras que Jérémy Doku desequilibró constantemente por las bandas. Además, Kevin De Bruyne logró convertir después de haber sido uno de los jugadores más incisivos del equipo, y Romelu Lukaku volvió a demostrar toda su jerarquía al aportar un gol y una asistencia en un tramo decisivo del partido.

La contundente victoria le permitió a Bélgica dejar atrás un inicio de Mundial irregular y llegar a la fase eliminatoria con otra confianza y mejores sensaciones futbolísticas.

En paralelo, Egipto e Irán protagonizaron un intenso empate 1 a 1 en Seattle, resultado que terminó favoreciendo a los africanos, aunque les impidió conservar el liderazgo del grupo.

Egipto quedó segundo e Irán todavía tiene chances. (Crédito: Dean Mouhtaropoulos - Getty Images North America)

Los dirigidos por Mohamed Salah comenzaron el partido con la intención de asegurar el primer puesto y golpearon rápidamente. Apenas a los cuatro minutos, Mahmoud Saber aprovechó una pelota suelta dentro del área y abrió el marcador para los Faraones.

El encuentro mantuvo un ritmo elevado y ofreció alternativas para ambos equipos. Irán, necesitado de una victoria para mantener sus chances de clasificación, reaccionó y logró alcanzar la igualdad, aunque no pudo encontrar el resultado que necesitaba para avanzar.

De esta manera, Egipto terminó segundo en el Grupo G y avanzó a los 16avos de final, mientras que Irán quedó a la espera de otros resultados para conocer si podrá continuar su camino en la Copa del Mundo como uno de los mejores terceros.