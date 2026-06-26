Suben a 920 las víctimas fatales por los terremotos en Venezuela y refuerzan los operativos de rescate

La cifra de víctimas fatales por el devastador doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado miércoles continúa en aumento. Según el último reporte oficial difundido por el presidente de la la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el número de fallecidos ascendió a 920, mientras que los heridos ya suman 3.360, en medio de una intensa carrera contrarreloj para hallar sobrevivientes entre los escombros.

Las tareas de búsqueda y rescate continúan en las zonas más afectadas, con la participación de brigadas especializadas provenientes de distintos países. Entre los equipos desplegados se encuentran 80 rescatistas de Suiza y contingentes de asistencia humanitaria enviados desde México, entre otras naciones que colaboran con la emergencia.

El panorama humanitario sigue siendo crítico. Las autoridades venezolanas informaron que 170 personas permanecen atrapadas bajo estructuras colapsadas, mientras que cientos de familias continúan buscando a sus seres queridos. "Mi corazón me dice que mi hermano está vivo", expresó Marianella, una mujer que aguarda noticias de un familiar desaparecido, en declaraciones recogidas por la BBC.

Además del elevado número de víctimas, el Gobierno venezolano confirmó que 383 edificios sufrieron daños o colapsaron, entre ellos 13 hospitales y 25 centros comerciales, lo que ha complicado la respuesta sanitaria y logística frente a la catástrofe. Asimismo, se registraron daños en al menos 1.000 infraestructuras adicionales.

Rodríguez también informó que en el estado de La Guaira, uno de los más golpeados por los sismos, los equipos de emergencia lograron rescatar con vida a 243 personas. Sin embargo, las autoridades reconocieron que el balance de víctimas podría seguir aumentando a medida que avanzan las tareas de remoción de escombros.

Los especialistas señalaron que el terremoto de magnitud 7,5 fue el más potente registrado en Venezuela en más de un siglo, una circunstancia que explica la magnitud de la destrucción y las dificultades que enfrentan los equipos de rescate.

Hasta el momento, al menos 17 países enviaron personal especializado, equipamiento y ayuda médica para colaborar en las operaciones de búsqueda y asistir a las miles de personas afectadas por uno de los desastres naturales más graves de la historia reciente del país.