Milei respaldó a Adorni, pero advirtió: "Si la Justicia lo declara culpable, lo eyecto"

El presidente Javier Milei volvió a expresar su respaldo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien se encuentra bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito, aunque advirtió que lo apartará del Gobierno en caso de que la Justicia determine su responsabilidad penal. "Si lo consideraran culpable, lo vuelo, lo eyecto yo de una patada", aseguró el mandatario durante una entrevista concedida en Madrid, España, donde participa de una agenda oficial.

"A mis ministros los banco hasta las últimas consecuencias", sostuvo Milei al ser consultado por la situación de Adorni, quien días atrás admitió haber mantenido junto a su esposa, Bettina Angeletti, ahorros no declarados durante varios años.

El actual jefe de Gabinete explicó el pasado 10 de junio que comenzó a operar con criptomonedas en 2013 y que entre 2014 y 2018 acumuló ganancias cercanas a los 300.000 dólares, llegando a conservar más de 500.000 dólares en activos digitales almacenados en un dispositivo externo. A raíz de esa situación, decidió rectificar sus declaraciones juradas correspondientes a 2023 y 2024, incorporando bienes que no habían sido informados previamente.

Pese a la investigación en curso, Milei manifestó su convicción sobre la inocencia de su funcionario. "Manuel es inocente. Yo soy súper optimista de que no va a tener ningún tipo de problema", afirmó. Además, consideró que la explicación brindada por Adorni sobre el origen de sus fondos resulta "absolutamente plausible".

"Tenía que presentar los números, fue, los presentó y listo. Que lo determine la Justicia", resumió el jefe de Estado, quien insistió en que no tomará decisiones políticas basadas únicamente en denuncias.

En ese marco, Milei también cuestionó a quienes impulsaron la investigación y aseguró que no se dejará influenciar por "denunciadores seriales". Además, aprovechó para volver a apuntar contra el expresidente Mauricio Macri, al recordar que asumió la presidencia en 2015 mientras se encontraba procesado judicialmente.

"El único problema que tiene Argentina es que Adorni no declaró su patrimonio previo a ingresar a la función pública", ironizó el mandatario.

Consultado sobre el eventual impacto político del caso de cara a las elecciones presidenciales de 2027, Milei descartó que la situación pueda afectar a su administración y ratificó su intención de competir por un nuevo mandato.

"Sí, yo me voy a presentar. ¿Cómo no me voy a presentar si estamos haciendo el mejor gobierno de la historia?", afirmó el Presidente, quien destacó las reformas implementadas durante su gestión.

En ese sentido, sostuvo que su administración concretó "el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad en tiempo récord", evitó una hiperinflación que muchos pronosticaban y logró que la economía vuelva a crecer. "Todo lo que prometí en campaña lo cumplí antes de la elección de medio término", aseguró.

"Mi rival soy yo mismo. Es hacer cada día un mejor gobierno. No me importa quién esté enfrente", agregó.

Por otra parte, durante su estadía en España, Milei recibió este viernes la Medalla de Honor de la Universidad CEU San Pablo, en el marco de la inauguración de la segunda edición de los Cursos de Verano CEU-María Cristina, desarrollados en Madrid. Se trata de la sexta visita oficial del mandatario argentino a la capital española desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023.