Cuatro provincias de la Patagonia atraviesan conflictos docentes por reclamos salariales y laborales

Cuatro provincias de la Patagonia atraviesan un escenario de fuerte conflictividad docente, con paros, movilizaciones y negociaciones abiertas con los gobiernos provinciales. Los reclamos tienen como eje la recomposición salarial, aunque en algunos distritos también incluyen cuestionamientos a reformas educativas, problemas de infraestructura escolar y condiciones de trabajo.

Los conflictos se desarrollan en Tierra del Fuego, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz, donde los gremios sostienen que la situación económica y la disminución de recursos provinciales dificultan las negociaciones salariales y profundizan el malestar entre los trabajadores de la educación.

En Tierra del Fuego, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) rechazó la propuesta salarial del gobierno de Gustavo Melella, que contemplaba un incremento del 1% mensual acumulativo entre febrero y julio de 2026. El gremio calificó la oferta como "una absoluta ofensa" y reclama, además, mejoras en infraestructura escolar, un plan de desendeudamiento para los docentes y la actualización del salario básico.

En Río Negro, la situación presenta un escenario diferente. Mientras el gobierno de Alberto Weretilneck alcanzó un acuerdo salarial con la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) rechazó la propuesta oficial por considerarla insuficiente y mantiene el estado de alerta y movilización, con la posibilidad de nuevas medidas de fuerza.

En Neuquén, el eje del conflicto dejó de estar centrado exclusivamente en los salarios y se trasladó a las reformas impulsadas por el gobierno provincial. La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) cuestiona cambios en el nivel inicial, modificaciones curriculares y una nueva ley de desarrollo profesional docente, al considerar que afectan derechos laborales y fueron aprobadas sin el consenso del sector.

Por su parte, en Santa Cruz, la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) acumula 30 días de paro desde el inicio del año y lleva adelante una nueva medida de fuerza de 72 horas. Entre los principales reclamos figuran la recomposición salarial, la aplicación de una cláusula gatillo retroactiva, la devolución de descuentos por huelga y mejoras en la infraestructura de las escuelas.

Si bien cada provincia presenta características particulares, la negociación salarial aparece como el principal denominador común de los conflictos, en un contexto de dificultades financieras para las administraciones provinciales y de creciente tensión entre los gobiernos y los gremios docentes. En algunos distritos, además, el malestar se amplía por reformas educativas y reclamos vinculados a las condiciones laborales y edilicias.