La Liga Profesional confirmó el fixture de las tres primeras fechas del Torneo Clausura

La Liga Profesional de Fútbol confirmó la programación de las tres primeras fechas del Torneo Clausura 2026, que comenzará el jueves 23 de julio. Para Unión, el arranque del campeonato tendrá una particularidad: disputará el encuentro correspondiente a la tercera fecha antes que el de la segunda, debido a la reprogramación del compromiso frente a Lanús.

El Tatengue debutará el viernes 24 de julio, desde las 21.15, cuando visite a Platense por la primera fecha de la Zona A. Luego, el sábado 1 de agosto, afrontará el partido de la tercera jornada, como visitante de Gimnasia de Mendoza, a partir de las 15.30. Recién el jueves 6 de agosto, desde las 19, recibirá a Lanús en el estadio 15 de Abril, en el encuentro pendiente de la segunda fecha.

La primera jornada del certamen se pondrá en marcha el jueves 23 de julio con los encuentros entre Belgrano y Rosario Central, Sarmiento y Argentinos Juniors, y el interzonal que protagonizarán Defensa y Justicia y Aldosivi.

El viernes 24 continuará la actividad con cinco partidos, entre ellos Racing-Gimnasia, Vélez-Instituto, Huracán-Banfield y el debut de Unión frente a Platense. El sábado 25 será el turno de River, que recibirá a Barracas Central, mientras que San Lorenzo visitará a Lanús. La fecha inaugural se completará el domingo 26 con tres encuentros, incluyendo la presentación de Boca Juniors como visitante frente a Deportivo Riestra.

La segunda fecha se desarrollará entre el 28 y el 30 de julio, aunque sufrirá modificaciones por la participación internacional de Boca, Lanús y Tigre, cuyos compromisos fueron postergados. Entre ellos se encuentra el encuentro entre Unión y Lanús, que se jugará el jueves 6 de agosto.

En tanto, la tercera fecha comenzará el sábado 1 de agosto y tendrá como principales atractivos los encuentros entre Racing y Tigre, Newell's y Boca, y River frente a Rosario Central.

Los primeros partidos de Unión