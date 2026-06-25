Colapinto vuelve a la acción: días y horarios del GP de Austria de Fórmula 1

Después de una semana de pausa, la Fórmula 1 vuelve a la acción este fin de semana con el Gran Premio de Austria, una cita que tendrá especial atención para los argentinos por la presencia de Franco Colapinto, quien llega motivado tras sumar un punto en Barcelona gracias a su décimo puesto.

La actividad se desarrollará en el tradicional Red Bull Ring, escenario ubicado en Spielberg que cuenta con una longitud de 4,326 kilómetros, diez curvas y una competencia programada a 71 vueltas. El récord de vuelta vigente pertenece al australiano Oscar Piastri, que en 2025 registró un tiempo de 1:07.924.

Una de las particularidades de esta temporada será la utilización del denominado “modo recta”, el sistema que reemplazó al histórico DRS. En Austria habrá cuatro sectores habilitados para su uso: la recta principal, el tramo entre las curvas 1 y 3, el sector comprendido entre las curvas 3 y 4 y la zona que une las curvas 8 y 9.

Para Colapinto, el desafío será continuar con la evolución mostrada en las últimas fechas y tratar de acercarse nuevamente a la zona de puntos en un circuito que suele ofrecer carreras dinámicas y con múltiples oportunidades de sobrepaso.

Cronograma del Gran Premio de Austria

Viernes 26 de junio

Práctica Libre 1: 8:30 a 9:30

Práctica Libre 2: 12:00 a 13:00

Sábado 27 de junio

Práctica Libre 3: 7:30 a 8:30

Clasificación: 11:00 a 12:00

Domingo 28 de junio