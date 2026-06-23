Nuevo puente: comenzaron el traslado de los equipos de la viga lanzadora hacia el sector central de la obra

Por Santotomealdia

La construcción del nuevo puente paralelo al Carretero sumó un nuevo avance con el inicio del traslado de los equipos de la viga lanzadora hacia el sector central de la estructura, una etapa clave para continuar con el montaje de los tramos ubicados sobre el cauce principal del río Salado.

Así lo informó el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo, quien señaló que una vez finalizado ese proceso se retomará la colocación de las vigas correspondientes a la parte central del puente.

El funcionario destacó que “la infraestructura básica de la obra ya alcanza un 95 % de ejecución”. En ese sentido, detalló que se construyeron 131 de los 136 pilotes previstos, se hormigonaron 130 de las 136 columnas y se completaron 40 de los 42 cabezales, lo que permitió finalizar 40 pilas de apoyo.

Seghezzo explicó que los elementos restantes corresponden a las estructuras emplazadas sobre el cauce activo del río Salado, donde las tareas están supeditadas a las condiciones que presente el río. En ese sentido, anticipó que “aguardamos condiciones favorables para retomar las tareas”.

En cuanto a la superestructura, precisó que ya fueron fabricadas 101 de las 215 vigas contempladas en el proyecto. Además, se completaron las prelosas de 17 vanos y ya se hormigonaron 15 tableros.

Semanas atrás, la obra alcanzó otro hito con el montaje de 90 vigas, lo que permitió completar 18 de los 43 vanos previstos sobre el río.

Paralelamente, continúan los trabajos en los accesos de ambas ciudades. En la cabecera santafesina avanzan las tareas de terraplenes, bases de hormigón y tendido eléctrico, mientras que en Santo Tomé se ejecutan obras de desagües y readecuación de redes de servicios, además de las primeras intervenciones viales sobre calle Mitre.

“Cada frente tiene sus propios desafíos. En Santo Tomé estamos resolviendo interferencias de servicios indispensables antes de pavimentar; en Santa Fe avanzamos con los hormigones y, sobre el puente, la superestructura crece semana tras semana”, resumió Seghezzo.

Vale recordar que el desde el gobierno provincial se detalló, en lo que respecta al acceso a nuestra ciudad, que los trabajos se concentran en la ejecución del sistema de desagües pluviales, la readecuación de redes de gas, energía eléctrica, agua, cloacas y fibra óptica, además del inicio de las tareas viales sobre calle Mitre, donde ya se realizaron demoliciones, movimientos de suelo y mejoras de subrasante.

