Colombia: Abelardo de la Espriella se impone en el conteo preliminar, pero la elección sigue abierta

El candidato de derecha radical Abelardo de la Espriella se imponía este domingo en la segunda vuelta presidencial de Colombia, según el conteo preliminar de votos difundido por las autoridades electorales. Con el 99,87% de las mesas contabilizadas, obtenía el 49,65% de los sufragios, frente al 48,70% del oficialista Iván Cepeda.

La diferencia entre ambos candidatos era de aproximadamente 247.000 votos, en una de las elecciones más reñidas de la historia reciente del país. No obstante, el resultado todavía no fue oficializado y continúa el proceso de escrutinio definitivo.

Tras conocerse los primeros datos, De la Espriella se presentó públicamente como ganador y afirmó haber recibido el reconocimiento de distintos líderes internacionales. Según declaró, mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien le expresó su respaldo.

Sin embargo, Cepeda rechazó dar por concluida la elección y anunció la impugnación de 33.000 mesas en todo el país. “El preconteo lo reconocemos como un dato que aún no es oficial ni vinculante”, sostuvo ante sus seguidores.

En la misma línea, el presidente colombiano Gustavo Petro pidió cautela y denunció supuestas irregularidades en el proceso electoral. “Aún no se puede saber quién es el presidente y hay muchas irregularidades”, escribió en sus redes sociales.

Ante la creciente tensión política, el registrador nacional Hernán Penagos llamó a la tranquilidad y recordó que existen mecanismos legales para resolver las impugnaciones y reclamos. Además, confirmó que el escrutinio oficial comenzó este mismo domingo.

La jornada electoral se desarrolló sin incidentes de relevancia y contó con una participación superior al 63%. Más de 41 millones de colombianos estaban habilitados para votar en una elección que definirá quién asumirá la presidencia el próximo 7 de agosto.