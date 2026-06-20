Villarruel apuntó contra Adorni: “No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano”

La vicepresidenta Victoria Villarruel realizó este sábado fuertes declaraciones en Rosario tras participar del acto por el Día de la Bandera y volvió a marcar diferencias con el entorno más cercano del presidente Javier Milei.

Al finalizar la ceremonia, Villarruel apuntó directamente contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y aseguró que “no hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni”. También cuestionó la falta de invitación por parte de la Casa Rosada y calificó la situación como un “mensaje pésimo”.

La vicepresidenta sostuvo además que el acto patrio no debía convertirse en una muestra de respaldo político hacia funcionarios nacionales. “Me parece que no era el lugar para hacer ningún apoyo. Simplemente hoy es recordar la bandera, darle marco a esta ciudad hermosa que es mi segunda casa y reconocer a los rosarinos, a la invencible provincia de Santa Fe, y recordar la figura del general Belgrano. Lo de Adorni está totalmente de más”, afirmó.

Durante la ceremonia realizada frente al Monumento Nacional a la Bandera, Villarruel y Milei evitaron cualquier contacto público. Según trascendió, hubo modificaciones de protocolo para impedir que ambos compartieran espacios durante el acto.

La vicepresidenta reveló además que la invitación para asistir al evento provino del Gobierno de Santa Fe y no de la Casa Rosada. “Igualmente, yo pensaba venir igual”, señaló.

Consultada sobre la ausencia de un saludo con el Presidente, Villarruel expresó su malestar por la situación. “Si estamos en democracia, si esto representa la bandera para todos los argentinos, es un mensaje pésimo que no haya saludo, que no haya invitación, que haya esta segregación”, sostuvo.

Pese a las críticas, la vicepresidenta intentó bajar el tono político de sus declaraciones y aseguró que su presencia en Rosario estuvo vinculada exclusivamente a la conmemoración patria. “No quiero hacer de esto un acto político. Quiero hablar de la unión de los argentinos y de seguir los valores del general Belgrano”, afirmó.

Villarruel también destacó la figura del creador de la bandera y lo definió como un ejemplo de “honestidad y rectitud”, al tiempo que recordó el vínculo personal que mantiene con Rosario, ciudad donde nació su padre y que calificó como su “segunda casa”.