Intentó atacar a policías con armas blancas y terminó detenido

Un hombre de 40 años fue aprehendido durante los primeros minutos de este sábado en nuestra ciudad, luego de intentar agredir con armas blancas a efectivos del Comando Radioeléctrico que realizaban tareas de patrullaje preventivo.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se inició cuando los uniformados observaron a un hombre y una mujer que se desplazaban a pie por la ciudad. Al impartirles la voz de alto, el sujeto reaccionó de manera violenta e intentó atacar a los agentes con un arma blanca, tras lo cual emprendió la fuga por calle Santa Fe.

Siempre de acuerdo con la versión oficial, el hombre ingresó a una vivienda sin perderse de vista por parte de los efectivos. Al llegar al inmueble, los policías fueron nuevamente increpados por el sospechoso, quien esta vez manipulaba un elemento cortante de mayor tamaño con la intención de evitar su detención.

Ante la situación, se solicitó la presencia de otras unidades en apoyo y, finalmente, se logró reducir y aprehender al hombre, de 40 años.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron un machete con mango negro de aproximadamente 45 centímetros y un cuchillo de fabricación casera con mango de madera de unos 40 centímetros.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Subcomisaría 15ª, que continuará con las diligencias correspondientes.